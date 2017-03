Los animales salvajes

En estos días escuchamos que la Corte Constitucional ordenó que se deje de llamar salvajes a los indígenas, y nos mostraba un texto que así los calificaba. Pudieron haber añadido que los verdaderos salvajes, que deberían ser encerrados en las cárceles para que se pudran allí purgando sus crímenes imperdonables, son los pederastas y los corruptos que están esquilmando al país y quitándonos la poca confianza que nos queda en las autoridades, confianza que en los representantes y senadores, o sea, en la clase política, nunca hemos tenido.

Pero volvamos a los indígenas. Está muy bien que les quiten ese calificativo. Pero... yo manejo otra concepción de ‘salvaje’, y no es mía, la aprendí de los indios de las praderas de los Estados Unidos. Para ellos, “salvaje es lo más parecido a libre”. En este caso es una palabra muy hermosa que representa una realidad todavía más hermosa y profunda, la libertad de los seres en la naturaleza.



Y de salvajes quiero hablar ahora. Todas las autoridades, y no solo las ambientales, deben ser implacables con los traficantes de fauna. Hay un Código de Recursos Naturales que especifica severas penas para esos desalmados. Que se aplique. Algunos, temerosos de usar la palabra ‘salvaje’, utilizan el término ‘silvestre’ para referirse a los animales que viven libres en su casa, las selvas, los bosques, los páramos, los ríos, el mar. Yo los llamo salvajes porque son libres. Siguiendo la estupenda idea de los indios de las praderas, las mascotas no son salvajes.

En total, con ocasión del Día de la Fauna Silvestre, 1.342 animales volvieron a su hogar, del que nunca debieron ser sacados. FACEBOOK

TWITTER

Últimamente hemos visto corporaciones autónomas regionales muy activas, decomisando fauna a los traficantes. Con motivo del Día Mundial de la Fauna Silvestre, el 3 de marzo, recibimos buenas noticias. Francisco Cruz Prada, secretario de Ambiente de Bogotá, nos cuenta que en el 2016 liberaron 1.082 animales y en estos días, 106 aves. Martha Plazas Roa, directora de Corporinoquia, y todo su equipo han estado muy activos en Orocué porque pescadores asesinos mataron dos delfines rosados. Aprovecharon ellos para decomisar mallas prohibidas puestas en el río Meta.



En total, con ocasión del Día de la Fauna Silvestre, 1.342 animales volvieron a su hogar, del que nunca debieron ser sacados. Entre ellos había loros, tortugas, aves, venados, babillas, osos, nutrias y puercoespines. Luis Alexánder Mejía, de Corpoamazonia, cuenta que liberaron 1.300 tortugas en Puerto Leguízamo. La Corporación del Alto Magdalena en el Huila (CAM) ha estado muy activa, decomisando animales y persiguiendo a los deforestadores.



En este ‘país de los llamados’, como lo denomino yo, en el que todo mundo vive haciendo llamados que, desde luego, nadie escucha, hago un llamado a algunos costeños para que, con motivo de la Semana Santa y siempre, respeten a las tortugas y a las babillas. Les pido que no sean desalmados, y lo digo porque atrapar a las babillas, rajarlas, sacarles los huevos y volverlas a soltar... ¿no es eso ser desalmados? Epifanio Mejía, en un bello poema, dice: “Los brutos tienen corazón sensible”, hablando de los animales.



* * * *



Sin salirnos del tema del medioambiente. Lamentamos profundamente la muerte de Heliodoro Sánchez, hombre maravilloso que luchó a brazo partido por defender la naturaleza y los manglares. Fue un hombre verdaderamente grande. Paz en su tumba y nuestra solidaridad con sus familiares.



Ejemplo de bancos en Colombia es el de Occidente, que cada año publica un libro de lujo sobre la naturaleza. Este año fue sobre El Escudo Guyanés en Colombia. Un mundo perdido. Las fotos del Parque Nacional Natural de Chiribiquete son espectaculares.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA