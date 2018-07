La gramática y el pensamiento estropeado

“Quien usa mal los términos gramaticales tiene un pensamiento un poco estropeado”, asevera Álex Grijelmo, conocido periodista español (7 de mayo, ‘El País’ de Madrid). Álex cita a Andrés Bello: “La gramática nos permite ver lo que hay en el alma del que habla”. Álex Grijelmo es conocido por sus investigaciones sobre el idioma español.



Según lo anterior, muy estropeado debe de tener el pensamiento el señor Maduro, vecino nuestro del otro lado del Orinoco, cuando trata el idioma a las patadas.

Pero no nos vayamos, vengamos a este lado del Orinoco. Insisto mucho en los periodistas porque su forma de tratar el idioma, por las buenas o por las malas, influye en los lectores, en los oyentes y en los televidentes. Dicho de otra manera, los periodistas deben dar ejemplo del buen uso del idioma, deben ser estudiosos, deben leer mucho y deben ser cultos. ¿Algo más?



De errores gramaticales no se escapan ni los directores de grandes medios. Con estupor oímos, el 29 de abril a las 7 de la noche en el noticiero de Caracol, a Alejandro Santos, director de ‘Semana’, decir: “Se apreta la campaña”. ¿’Lapsus linguae’ o ignorancia gramatical? Alguna vez también le oímos lo mismo al senador Uribe Vélez. Se dice aprieta, queridos amigos. ¿Qué querrá expresar Darío Arizmendi, otro director de un gran medio, cuando dice a su invitado: “Muy amable al doctor tal...”? Por donde se la mire, esta frase no tiene ningún asidero gramatical. Varias veces le hemos oído esta expresión. Imagino que con ella le quiere dar simplemente las gracias al invitado.



Sigue diciendo Álex Grijelmo: “En los medios de comunicación valdría usar mejor el idioma y protegerlo de anglicismos”. A propósito, me pregunto: ¿perdería oyentes Caracol televisión si en vez de titular ‘La voz kids’ titula ‘La voz de los niños’ y si el presentador, en vez de mandar a los concursantes al ‘backstage’, o sea... (¿así se escribe?), los envía a la sala de invitados o simplemente a la sala de espera?



En el mismo reportaje dice Álex Grijelmo: “En Colombia se habla muy buen español”. Se le agradece el detalle, lo que no quiere decir que los periodistas y personas de público trasegar no cometan errores y horrores. Por ejemplo, el doctor Vargas Lleras dijo: “Me sedució” en vez de sedujo. Quiero atribuir esta barbaridad al cansancio causado por la ‘debatitis’ aguda a que han sido sometidos los candidatos.



Una periodista de Red+Noticias (excelente noticiero) debería aprender a leer mejor: el metal no es “moldeno”, niña, sino molibdeno (noticiero 7 p. m., 12 de mayo). Una colega suya, o usted misma (no recuerdo), comete el error de algunos periodistas que no saben leer números. Los ceros, niña, no se leen. Así que 458.007 no se lee: cuatrocientos cincuenta y ocho mil cero cero siete, sino cuatrocientos cincuenta y ocho mil siete. Me imagino que usted, niña, se volverá un ocho leyendo este guarismo, típico de los inmensos robos que hacen al Estado los funcionarios deshonestos y pícaros, que abundan: $ 3.000.003’000.003. Me la imagino a usted y a algunos periodistas diciendo: ‘Se robaron tres cero cero cero cero cero tres cero cero cero cero cero tres pesos’. Esta es una buena pregunta para muchos periodistas: ¿cómo se lee correctamente este guarismo?



* * * *



Autócratas populistas.



“Todo autócrata populista intenta fomentar las divisiones, encontrar chivos expiatorios y enardecer a sus seguidores en contra de sus críticos” (analista internacional Frida Ghitis). Pensé que esta politóloga hablaba de Petro; pero me equivoqué, se refería a Maduro.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA