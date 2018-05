Historias y libros

El incidente del ciudadano que insultó a la patrullera de tránsito le ha valido al primero el repudio general y a la segunda, la admiración de los colombianos. Al primero, por mentiroso y fanfarrón y a la segunda, por su integridad en el cumplimiento del deber. El primero es Hernando Zabaleta y la segunda, Karen Granados.

Esas palabras altisonantes y propias de un maleducado que en mala hora pasó por la universidad nunca se les van a olvidar a los colombianos: “Yo sí tengo carrera, yo soy especialista. Yo no me gano un milloncito de pesos como usted. Yo sí pasé por una universidad, por dos. La voy a hacer echar”.



Actitudes como la de este abogado patán son las que nos hacen dudar de que la educación sea la solución para los males que aquejan al país. Sí, ya lo sé: educación con ética y con valores.



Este incidente, que a los colombianos nos ha dolido tanto, me hizo recordar dos similares, uno con un general y otro con un maestro. El primero ocurrió en la antigua Grecia, la grande, la clásica, y el otro, en una escuela de Cali.

'Peregrinajes', de Jorge Noriega Santos, ilustrado viajero de 77 países. Nos muestra con historia, ubicación, descripción, detalles y fotos 153 lugares de peregrinación FACEBOOK

TWITTER

El general Ifícrates fue citado por el Senado para que diera cuenta de su proceder en una batalla que había perdido. El militar contestaba todas las preguntas de los senadores. Entre estos había uno que lo importunaba con preguntas ofensivas, a las que el hombre de armas contestaba tranquilamente y con apego a la verdad. El senador seguía insultándolo y provocándolo.



En un momento dado, el legislador le dijo: “Usted no tiene derecho a hablar, general, porque usted es hijo de un zapatero”, a lo que el general, ofendido, le contestó: “Lo que pasa, señor senador, es que mientras que en su familia la nobleza termina en usted, en mi familia la nobleza empieza en mí”.



Y muy lejos en el tiempo y la distancia, en Cali, una señora maleducada y soberbia insultaba a un maestro porque el hijo había obtenido una baja calificación en una materia. El maestro le explicaba pacientemente a la dama por qué su hijo había obtenido esa nota. La señora le dijo, entonces: “No olvide, señor, que usted es un simple maestro”. El profesor le contestó: “Señora, ese simple maestro es el que usted escogió para que educara a su hijo. Y le recuerdo que cuando Jesucristo se hizo hombre, no escogió ser médico, ni abogado, ni arquitecto ni político, se hizo simple maestro. Y lo llamamos el Divino Maestro”.



La feria del libro me dejó dos preciosos. Uno es 'Peregrinajes', de Jorge Noriega Santos, ilustrado viajero de 77 países. Nos muestra con historia, ubicación, descripción, detalles y fotos 153 lugares de peregrinación de los cinco continentes pertenecientes a religiones animistas, hinduismo, zoroastrismo, judaísmo, confucionismo, taoísmo, budismo, jainismo, cristianismo, sintoísmo, islamismo, sijismo y otras religiones. Libro precioso por donde se lo mire.



El otro es 'Microsistemas de Colombia', del Banco de Occidente. Además de maravilloso, oportuno, ahora que hay renovado interés por conocer la riqueza natural de Colombia. Cada año, el Banco de Occidente hace al país el regalo de un libro sobre nuestra biodiversidad.



* * * *



Y hablando de cosas que alegran la vida: el magnífico recital que ofreció la embajada de Marruecos sobre compositores clásicos desconocidos del mundo árabe con el pianista Marouan Benabdallah. Y el premio que recibió el manizaleño Guillermo Valencia Velásquez como el mejor gerente de la importante cadena mundial Intercontinental Hotels Group. The best of the best! Compatriota que enaltece a Colombia en el mundo.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA