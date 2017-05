Enfermo y desquiciado. No puede ser peor el diagnóstico sobre el país. Y, sin desconocer que hay cosas tremendamente positivas que producen mucha alegría como el hecho de que se acabaron las tomas guerrilleras y las ‘pescas milagrosas’, se terminaron los secuestros de las Farc que entraron al proceso de paz, proceso que todo el país debe agradecer infinitamente; sin embargo, todavía podríamos añadir más adjetivos al diagnóstico sobre la situación del país: enfermo, corrupto, desquiciado, dividido, intolerante, politizado, etcétera.



El jefe de Medicina Legal fue quien calificó al país como enfermo, y él, más que nadie, lo sabe al publicar los terroríficos datos que su instituto contabiliza y ello sin contar aquellos de los que no hay noticia. Van 204 mujeres asesinadas y casi todas violadas en los cuatro primeros meses de este año.



Repito, en 129 días se ha ultrajado y asesinado a 204 mujeres, casi dos por día. Cifra bárbara, de país de cafres, de país loco, de país cruel e inhumano. Y lo peor del caso es que los feminicidios no cesan, cada día se reportan uno o dos casos.



A nuestros niños no les va mejor. Dice EL TIEMPO que “en los tres primeros meses de este año Medicina Legal practicó 4.315 exámenes médicos a niños de entre 0 y 17 años, tras denuncias de abusos sexuales”, lo que corresponde a 48 agresiones diarias. Eso sí es vergüenza mundial, peor que los crímenes de la guerrilla, la infinita y nauseabunda podredumbre de nuestra clase política y la sinvergüencería de la administración de justicia en Colombia.



El caso de niños golpeados y maltratados por violencia intrafamiliar también es aterrador; el año pasado fueron 1.750. Y así sucesivamente. Podría llenar este artículo con números y números de maltratos, violaciones y asesinatos de niños y mujeres, pero los colombianos parece que, con notables excepciones, nos estamos acostumbrando a los números y a los horrores.



Y como siempre, los legisladores continúan a espaldas del país. ¿Qué les interesa? Su bolsillo, sus feudos, su comodidad, su futuro, su sueldazo y su jugosa jubilación. Sordos están, como siempre, a los gritos de los colombianos que pedimos penas ejemplares para los violadores y asesinos. Algunos quieren pena de muerte. No perdamos tiempo, no la habrá, pero sí que las penas no sean inferiores a los 60 años, sin beneficios, lo que correspondería más a menos a prisión perpetua, palabra que parece asustar a los legisladores y leguleyos.



Una circunstancia sí haría conmover a los Honorables Padres de la Patria, que esos crímenes ocurrieran (Dios no lo quiera) a sus hijos, esposas, amantes, hermanos o familiares. Entonces sí los veríamos de pie y en menos de lo que canta un gallo, decretar las penas máximas a los asesinos de sus parientes. Además se rasgarían las vestiduras, en este caso los pantalones, las camisas y hasta los calzoncillos, dolidos hasta el alma por los trágicos acontecimientos. Cómo nos gustaría a los colombianos ver a nuestros legisladores hacer lo mismo, o sea copiosos lloros, desgarradores lamentos, aterradores alaridos, abundantes mocos, y leyes a la velocidad del sonido, por las mujeres y niños colombianos que no son de su círculo familiar y que son asesinados y ultrajados todos los días. ¿Será mucho pedir?



Algo que ver con lo anterior. En el caso Colmenares ‘Roma locuta, causa finita’. Yo diría mejor, causa no finita o tal vez infinita. Pero ¿quién nos quita a los colombianos de la cabeza la idea de que el joven no se cayó, sino que fue asesinado?



ANDRÉS HURTADO GARCÍA