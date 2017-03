El ratón y el queso

Este país, el nuestro, Colombia, no parece dar pie con bola; dicho de otra manera, cada vez que lo hace es fuera del tiesto. El Ministerio de Comercio dice que hay que hacer turismo en los lugares bellos, refiriéndose a los parques nacionales. A primera vista, esto parece lógico. Pues no, es una aberración; no se debe hacer turismo en los lugares bellos, sino donde, respetando el medioambiente, haya lugares hermosos y atractivos. Son dos concepciones muy diferentes. La primera apunta fundamentalmente a conseguir dinero y la segunda, ante todo, a preservar los parques nacionales y después a ganar con ello un dinero, que lo necesitamos.



En Estados Unidos se creó infraestructura turística teniendo en cuenta la espectacularidad de los paisajes. Pero ello fue hace más de 100 años. Ahora, la mentalidad es otra: prima la conservación sobre el afán monetario.



Otra vez asistimos a esa manía tan colombiana de crear comisiones. Para adelantar el turismo en parques, Mincomercio propone crear una comisión integrada por Mincomercio y Minambiente. ¡Vaya gracia! Parques Nacionales maneja abundante coordinación con muchas entidades relacionadas con el tema, y no se necesita otra comisión.



Hace cuatro años, una resolución de Minambiente blindó a los parques de tener construcciones turísticas dentro de sus áreas, respetando las ya existentes. Para que todo funcione como debe ser, las normas deben ser claras: infraestructura hotelera y de servicios fuera de los parques y que ofrezcan, además, facilidades para colombianos de menores ingresos; dicho de otra manera, que haya ofertas turísticas para todos los estratos.



Algunos dirán que, de esta manera, Parques solo recibe el dinero que se cobra por el ingreso. Respuesta neta y contundente: los parques existen no para ganar dinero, sino para la conservación, y es el Estado el que debe financiar la existencia y el funcionamiento de estos. En España lo tienen muy claro: los parques no son unidades de ingreso, sino de gasto para la conservación.



Acierto grande de los últimos ministros de Ambiente, incluido el actual, ha sido el dar continuidad al excelente funcionamiento de nuestros parques nacionales, manejo que ha logrado consolidarlos ante el mundo, de modo que nos tienen en cuenta no solo por nuestra biodiversidad, sino por la cantidad de parques (mientras más haya, mejor) y por los logros alcanzados. Obviamente, nada es perfecto, pero mostramos con orgullo al mundo nuestros parques y nuestros esfuerzos por conservarlos, y más ahora, cuando el calentamiento global exige el cuidado máximo de los bosques de cordillera, las selvas tropicales y los páramos, ecosistemas en los que Colombia es líder mundial. Uno de los factores de los logros obtenidos es que el manejo de los parques nacionales naturales ha sido técnico, y no político.



Entre la cincuentena de parques nacionales, hay 29 abiertos al ecoturismo; y de ellos, 11 tienen contratos con ecoturismo comunitario y, con ello, se ha favorecido a 142 familias.



Solo faltaba que ahora que no hemos podido acabar con la minería que aniquila ríos y bosques, y con la galopante deforestación y con el aumento de los cultivos de coca, añadamos un baldón más a nuestra miseria ambiental: el deterioro de nuestros parques nacionales, sostenes de la biodiversidad, por causa de una planeación mal concebida, que solo piensa en el dinero y no en la conservación, dejando así a nuestros hijos fajos de billetes en vez de toneladas de aire puro y kilómetros y kilómetros de bosques, páramos y ríos limpios para la vida. En el peor de los casos, Mincomercio sería el ratón cuidando el queso de los parques nacionales.





ANDRÉS HURTADO GARCÍA