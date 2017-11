El horrible ‘dondeísmo’

Los idiomas son seres vivos y evolucionan, fenómeno que se nota especialmente en la aceptación de nuevas palabras. Otra cosa muy diferente es quebrantar las leyes del idioma y sus esquemas.



Por mi trabajo, debo pasar mucho tiempo sentado al computador y aprovecho para conectarme con las cadenas básicas de las dos principales empresas de radio. Me muero de la pena, pero creo que la mayor parte de las frases que dicen los periodistas de la radio son incorrectas.

Obviamente, ellos negarán esta afirmación, porque no se dan cuenta de los errores que cometen. Estos son los principales: falta de concordancia, mal uso de las preposiciones, frases construidas con el que galicado, mal uso de las siguientes palabras o frases: a través de, demasiado, esperar por, colocar-poner, el horrible habían, el feo verbo recepcionar, utilización de frases sin sentido en el contexto, etc. Obviamente, la inmediatez en la prensa hablada se presta más para cometer errores que en la prensa escrita.



Leo con gusto a colegas que hacen correcciones idiomáticas para aprender de ellos. Fernando Ávila, en EL TIEMPO, y Efraím Osorio López, en ‘La Patria’. Efraím anotó el horrible uso de la palabra ‘donde’, que para mí es el error más cometido por los periodistas radiales y no solo por ellos, también por el común de la gente. Yo lo llamo el ‘dondeísmo’.



Quiero referirme a tres circunstancias: lugar, tiempo y cosa. Hablando de lugar se debe decir donde; si se trata de tiempo, se dice cuando; y si es de cosa, se dice en el que. Pero el error en el que constantemente caen los periodistas y muchas personas es utilizar el ‘donde’ donde no se debe utilizar. Ejemplos: El campeonato colombiano donde el quinteto del Chocó se llevó el título (se debe decir: en el que el quinteto), una rebelión donde 20 militares se alzaron contra Maduro (en la que 20 militares), realizaron una inspección donde encontraron armas (en la que encontraron), van 5 fechas donde Medellín perdió el partido (pésima frase), la operación donde murieron 2 menores (en la que murieron), emitió un comunicado donde indicaba (en el que indicaba), se hizo un contrato con la empresa donde se llegó a este acuerdo (en el que se llegó), era en esas épocas donde la administración (en las que la administración), un deslizamiento donde se sepultaron 20 casas (en el que se sepultaron), una llamada de la policía donde nos informaban (en la que nos informaban), el discurso del presidente donde dijo (en el que dijo) y mil etcéteras.



Deliberadamente he escrito muchos ejemplos del mal uso del ‘donde’ porque su empleo es constante. En ninguno de los ejemplos anotados se habla de un lugar, por eso no se debe decir ‘donde’.



Cuando alguien habla bien en un contexto en el que muchos hablan mal, el que lleva la peor parte es el que habla bien y es acusado de hablar mal. Dos amigas mías decían “a grosso modo”; les corregí, se dice “grosso modo”. En una reunión dijeron “grosso modo” y se burlaron de ellas.



Todos los locutores deportivos, sin excepción, dicen: San Yermán, hablando del equipo Saint Germain. Obviamente, no están obligados a saber francés, porque lo correcto es Sen Yermén, con los correspondientes sonidos nasales. Me ocurrió a mí, dije Sen Yermén y me corrigieron. En próximos artículos seguiré con el tema, y comenzaré con el horrible “que galicado” en el que incurría nadie menos que García Márquez.



Ahora dicen que para ganar todavía más dinero los senadores y representantes quieren ser pilotos.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA