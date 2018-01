Artillería contra el idioma

“Decíamos ayer” que “el castellano es un idioma loable, háblelo quien lo hable”. Sin embargo, los colombianos lo estamos tratando de manera poco elegante. Los generadores de opinión, especialmente los periodistas de radio y televisión, creen que hablan muy bien porque no se dan cuenta de los errores que cometen, y su innegable influencia en la sociedad hace que los oyentes adquieran también las malas mañas. Dije que la peor plaga que tiene nuestro idioma en Colombia es el que yo llamo ‘dondeísmo’.

La palabra ‘donde’, que expresa lugar, está siendo empleada a troche y moche en forma desastrosa. Tengo decenas y decenas de ejemplos con hora, fecha, programa y periodista. Dos ejemplos, no más, para no aburrir a los lectores. El 22 de noviembre, en el noticiero de Caracol Televisión de las 7 de la noche, el reconocido periodista Jorge Alfredo Vargas dijo: “Una carta que envió al Gobierno donde dice...”. Querido Jorge Alfredo, la carta no es un lugar, debiste decir: “Una carta que envió al Gobierno en la que dice”.



El día anterior, en el mismo noticiero, el presentador que anunciaba el programa de concurso Boom dijo: “El programa concurso donde la emoción puede estallar”. Debió decir: “(...) en el que la emoción puede estallar”.

En la clase de gramática de quinto de primaria enseñan en las escuelas la conjugación de los verbos. El senador Uribe Vélez estremeció a los oyentes cultos con una bomba contra el idioma en el mismo noticiero del 22 de noviembre, cuando tranquilamente dijo: “Yo no sé por qué forzan todo esto”. Senador, eso sonó horrible, espantoso, feísimo. La conjugación del verbo ‘forzar’ es muy sencilla y es igual a la del verbo ‘pensar’ y está al alcance de todos los estudiantes. Yo fuerzo (yo pienso), tú fuerzas, él fuerza, nosotros forzamos (nosotros pensamos), vosotros forzáis, ellos fuerzan. Querido senador, debió usted decir: “Yo no sé por qué fuerzan todo esto”, y hubiéramos quedado todos los oyentes y el país en paz.



Yo distingo a un cundiboyacense por el pésimo empleo de la preposición ‘hasta’. Su mal uso está tan extendido que queriendo alguien decir una cosa, realmente está diciendo la contraria, pero el oyente, como también habla mal, entiende lo que el otro quiso decir. ¿Me hice entender? Va un ejemplo. Hoy es martes. Supongamos que el médico viene a mi casa el próximo domingo. Los bogotanos dicen: “El doctor viene hasta el domingo”. Lo que realmente están diciendo es que el doctor viene hoy martes, el miércoles, el jueves, el viernes el sábado y se va el domingo. Debieron decir: “El doctor no viene hasta el domingo” o, más sencillo: “El doctor viene el domingo”.



De la misma manera, yo distingo a un nariñense por el pésimo empleo de dos tiempos verbales. Ejemplo: “Mi papá dijo que venga”; se debe decir: “Mi papá dijo que viniera”. Los dos verbos deben estar en pretérito, el primero del indicativo y el segundo del subjuntivo. Si el primer verbo está en presente, el segundo también debe estarlo. Así: “Mi papá dice (presente de indicativo) que venga (presente de subjuntivo). Y este esquema incorrecto lo repiten constantemente los nariñenses.

Sentí algo así como una patada en el estómago cuando oí al cultísimo Néstor Morales en el noticiero de Caracol del 10 de diciembre a las 7 de la noche decir que “tal político descolla”. ¡Qué horror, Néstor! Se dice descuella, como también se debe decir fuerza y no ‘forza’. Cinco años de carrera universitaria deben servir para algo. ¿O no?



ANDRÉS HURTADO GARCÍA