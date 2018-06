Algunas notas ‘dinámicas’

Dos días después de la primera ronda electoral, casi desde la escalerilla del avión y listo para emprender un viaje al exterior, escribo estas notas sobre las elecciones. Primera. Hago eco de lo que muchos analistas han dicho: una semana más de campaña y Fajardo hubiera sobrepasado a Petro, en cuyo caso en la segunda ronda seguramente llegaría a la presidencia. Felicito a Sergio Fajardo (por quien voté) porque hizo una campaña limpia, transparente, sin insultar ni tratar de “pordebajear” a sus contendientes. Por la misma razón, es digno de admirar Humberto de la Calle.

Segunda nota: en esta campaña aprendí detalles interesantes que enriquecen mi vocabulario y me servirán para mis clases de castellano y literatura. Aprendí algo más sobre sinónimos. Por ejemplo, yo creía que el adjetivo ‘dinámico’ solo tenía sinónimos como activo, enérgico, vital, vibrante, tenaz, diligente. La política colombiana de esta campaña nos enseñó que dinámico es sinónimo de sucio, interesado, sin principios, sin pudor ni vergüenza, descarado, todo vale, los principios valen huevo, oportunista, etc. Cuando se ve a políticos que se han odiado, se han dicho hasta mico, se han sacado los trapos al sol de pésima manera, y a veces exagerada, y luego se los ve abrazados, luchando por los mismos “ideales”, o sea intereses, los analistas políticos, muy finos ellos, han dicho eufemísticamente que la política es dinámica.



Tercera nota: Frida Ghitis, analista internacional, escribió: “Todo autócrata populista intenta fomentar las divisiones, encontrar chivos expiatorios y enardecer a sus seguidores en contra de sus críticos”. Yo pensé que escribía esto a propósito de Petro, pero me equivoqué, era sobre Maduro.



Cuarta nota: quiero preguntar al candidato Petro qué hubiera pasado si en esta primera ronda le hubiera ido mal. Con toda seguridad, habría dicho que hubo fraude. Y digo con toda seguridad porque él predijo el fraude. Como le fue bien, entonces no lo hubo. Mi pregunta es: señor Petro, ¿si en la segunda ronda usted pierde con el candidato de Uribe, usted dirá que hubo fraude y hará un escándalo internacional? Le pregunto porque este es su modo de proceder, y se comprobará una vez más que los extremos se juntan. Usted, connotado izquierdista, se parece a Fernando Londoño, connotado derechista. El señor Londoño, el día del plebiscito, dijo por la mañana en su programa radial que con toda seguridad, a partir de las cuatro de la tarde, la Registraduría montaría un fraude para favorecer a los del sí. Esto fue una perfecta calumnia, y agradezca que nadie lo demandó. Señor Petro, en este aspecto no da usted muestra de seriedad y yo quiero que me represente un presidente serio y en quien se pueda confiar.



* * * *



Temas más agradables.



En la reciente feria se presentó el libro titulado ‘Las 7 cumbres sin límites’. Hay dos codiciados sueños que los escaladores y alpinistas persiguen: escalar los 14 picos que sobrepasan los 8.000 metros y se encuentran todos en el Himalaya, y escalar las montañas más altas de los continentes. Un equipo de valientes montañistas colombianos, liderados por Juan Pablo Ruiz, ya han escalado las cumbres más altas de los continentes y allí han dejado nuestro tricolor. Los picos son: Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Elbrus, Vinson y Carstensz. El libro, escrito por todos los escaladores, es muy bello, contiene abundantes fotografías y sugestivos textos.



Y, sin salirnos del tema, circula ‘La Piola’, interesante revista que recoge las hazañas de los montañistas colombianos.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA