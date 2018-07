Al césar lo que es del césar (II)

“Decíamos ayer” que fueron bastantes los desaciertos de Santos que algunos decentemente mostraron y otros con saña inconfesable magnificaron. Sin negar los fallos, quiero mostrar aciertos, que fueron muchos. Es triste y ruin ‘mezquinarle’ el Premio Nobel de la Paz; lo tuvo muy merecido al acabar con 50 años de guerra inhumana. Por este logro recibió otros premios de organizaciones mundiales. Los principales periodistas de América lo declararon el mejor presidente y lo calificaron con 80 puntos. Cuatro prestigiosas universidades del mundo le concedieron doctorados honoris causa.

No debe ser Santos ese personaje que pintan unos colombianos cuando el mundo entero lo reconoce como un gran líder. ‘Todos quieren con Colombia’, titula la revista Semana al observar que importantes empresas internacionales fijan en Bogotá su sede principal para el Caribe y Suramérica, atraídas por “la seguridad y el buen ambiente socioeconómico del país”, entre ellas Coca-cola, Pepsico, General Motors, AB InBev y Johnson and Johnson. EL TIEMPO dice que el Hospital Militar recibió 424 heridos en 2.011 y 23 este año, y por ello piensan convertirlo en hospital universitario.



Santos puso a Colombia de moda en el mundo, como Julia Miranda hizo lo propio con nuestros parques nacionales naturales. Por ello creo que el gobierno entrante debería nombrarla de nuevo en la dirección de Parques. Ella ha sido distinguida con destacados cargos en las más importantes organizaciones mundiales del medioambiente. En este gobierno se han completado 40 millones de hectáreas de áreas protegidas, y el parque Chiribiquete ha sido distinguido por la Unesco como patrimonio natural y cultural de la humanidad. Esta doble distinción a un parque no es frecuente en el mundo. Santos, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales ampliaron el parque Chiribiquete hasta 4,2 millones de hectáreas, y ahora el mundo entero reconoce la enorme importancia de este ecosistema.

Ojalá al próximo presidente lo dejemos gobernar para bien del país y no lo arropemos con esa sevicia y odio con que algunos han acompañado a Santos en todo su mandato. FACEBOOK

Los colombianos sabemos que 69 países nos reciben sin tener que hacer trámites, a veces engorrosos, de visas. A Santos se debe, sobre todo, la supresión de las visas para viajar a los países europeos.



En este gobierno se completó la delimitación de los 37 páramos del país. Con la paz entraron a Colombia en el 2017 6’500.000 turistas, que dejaron 5’787.700 dólares en nuestras arcas. Hemos sido admitidos en la Ocde.



Son innumerables los países que han apoyado los esfuerzos de paz de Santos, dato interesante que se contrasta con los colombianos que se niegan a perdonar. Sin perdón generoso, no total, no ha habido paz en los países que han llevado procesos de este tipo.



Las obras públicas en aeropuertos, terminales portuarios de mar, calzadas y vivienda están allí, a la vista de todos, son innegables. Merecen mención especial los 1.400 kilómetros de doble calzada. Santos decidió sacrificar su popularidad con tal de conseguir la paz, paz que todavía no es perfecta después de 50 años de matanzas, atrocidades y secuestros. Ya comienzan los analistas a agradecer a Santos en sus columnas de opinión. Estos son algunos: Luis Noé Ochoa, Gloria Arias Nieto, Aura Lucía Mera, Rafael Orduz.



Y ojalá al próximo presidente lo dejemos gobernar para bien del país y no lo arropemos con esa sevicia y odio con que algunos han acompañado a Santos en todo su mandato. Comparto las palabras de Jaime Escobar Peláez: “No pasará mucho tiempo antes de que añoremos este gobierno”.



* * * *



Muy mal por Antanas y sus ‘nalgas’, pero peor aún la patanería de los senadores que no saben escuchar con respeto a los demás. Parecen niños chiquitos y maleducados.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA