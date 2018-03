No sé por qué, ni bajo qué criterios, el senador Iván Cepeda considera que el resultado de la última consulta es “un peligro”. Tan ‘peligroso’ lo estima el congresista del Polo que “les pidió a los candidatos Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro trabajar en una alianza”, ya que –como lo dijo él mismo en diálogo para EL TIEMPO el 21 de marzo– “el éxito de la derecha es un peligro evidente”.

Me surge una duda, honorable tribuno Cepeda, ¡¿por qué un “peligro”?! ¿No le parece –sin ir tan lejos– que el peligro está precisamente en aquel modelo ‘socialista’ capaz de empobrecer y desangrar un país en el cual abunda el petróleo? ¡¿Cómo nos puede usted explicar tan estrepitoso fracaso ‘social’ del cual usted es evangelista en Colombia?! Usted lo afirma casi como si fuera un resultado que Colombia tuviera que lamentar. Un vaticinio apocalíptico que solo usted y los candidatos citados pudieran evitar, ¡nadie más!



Estas manifestaciones de “peligro” –vengan del color que vengan– nos explican muy bien cómo los representantes de obtusas ideas vociferan todo tipo de calamidades cuando no son ellos quienes gobiernan; cuando las cosas no se hacen bajo los bandazos de sus caprichos y, aunque las estadísticas mundiales los califiquen como gobiernos con los peores resultados económicos, ellos jamás aceptaran errores, la culpa siempre será de otros, además, cuentan con un ejército de pregoneros incapaces de mirar más allá de su nariz, pero muy fieles a la hora de repetir el enternecedor credo de la “igualdad” y muy enardecidos con la opiácea arenga de “las castas y familias de siempre”; mas, incapaces de hacer esfuerzos propios cuando se les pide.



No sé si el “peligro” (¿o miedo?) al cual usted se refiere, senador, sea porque a los acuerdos con Timochenko y compañía, la Corte Penal Internacional les pueda poner la lupa en materia de reparación de víctimas y narcotráfico.



Y ya que hablamos de narcotráfico, no se le olvide algo muy importante en cifras concretas, distinguidísimo tribuno: mientras el catamarán de Cuba paseaba a sus estresados amigos de las Farc durante el proceso, en el país, las hectáreas cultivadas con coca se multiplicaban alegremente y llegaron a la vergonzosa cifra de 180.000 hectáreas. Algo nunca visto desde que se hacen este tipo de mediciones. Un hermoso legado de tan magno proceso que poco a poco comienza a destaparse con las denominadas ‘disidencias’; es decir, productores y tesoreros del alcaloide encargados de permanecer en la clandestinidad sin descuidar el lucrativo negocio de sus jefes, sin importarles tampoco que a sus mediáticos líderes –un país con memoria– nuevamente les haya pasado factura de sus actos terroristas con los votos, porque de no haber sido por los acuerdos, Timochenko no llegaría ni a ser el representante de la Isla de la Fantasía.



Ahora bien, senador Cepeda, la “alianza” que usted plantea para los tres candidatos me parece muy viable entre un hombre con la trayectoria como De la Calle y algunas de las ideas de Fajardo, hombres que –aunque no sean de mi total confianza en materia política– son capaces de escuchar y reconocer equívocos, virtud completamente desconocida para alguien como Petro cuyo narcisismo (muy cercano al de Nerón) podría romper cualquier pacto o “alianza” de no ser él la cara visible del medallón.



Pero bueno, senador, no se agobie, no se angustie ni permita que se le vaya a disparar la tensión antes de que el país escoja un nuevo presidente; por el momento déjeme darle un consejo: hágase amigo del escribano de las ubres y los nirvanas de traquetos, él tendrá muchas historias por relatar y así el próximo periodo legislativo será todo un ‘paraíso’.



P.S.: Muy Recomendado el nuevo libro de Jorge Mario Vargas Llosa, ‘La llamada de la tribu’, quien además le advierte también a Colombia el peligro que sería escoger un presidente con el perfil de Gustavo Francisco Petro.



ANDRÉS CANDELA