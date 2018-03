Consultas, encuestas y pronósticos

En mi columna del 7 de febrero escribí lo siguiente: “El caso de Sergio Fajardo, quien puntea en casi todas las encuestas nacionales, podemos considerarlo como uno atípico de opinión, formado con base en su experiencia en la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, y de sectores académicos y mediáticos de Bogotá. Es decir que el realismo político nos estaría indicando que, en el resto del país, Fajardo no tendría la misma acogida que en los dos centros antes mencionados”.

“Si se da la alianza entre el Centro Democrático y el conservatismo independiente, y se elige la llave Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, es casi seguro que esta dupla llegaría a segunda vuelta porque las bases de esos dos grandes sectores son bastante disciplinadas.



“En ese caso, Vargas Lleras tendría que hilar muy delgado para elegir como compañero a la vicepresidencia, por ejemplo, a una personalidad de muy alto nivel de la costa Atlántica, pero con amplio reconocimiento nacional”.



Esa dificultad que se anotaba para el doctor Vargas Lleras le fue resuelta de manera inesperada por el doctor Petro, de quien se suponía tenía una fuerte alianza pactada con el doctor Carlos Caicedo que los haría imbatibles en la Costa Atlántica. En efecto, sucedió que se filtró un audio en el cual Petro responde de manera despectiva a una observación sobre si valía la pena participar en una consulta interpartidista, a sabiendas de que él era el seguro ganador, calificando a Caicedo de candidato marginal y que la importancia de esa consulta era confrontarse con la similar de la derecha a la cual retó sobre sus resultados.

Así las cosas, observamos que Petro incurrió en dos fallas protuberantes, primero maltratar a Caicedo quien por cierto sorprendió a todo el mundo con medio millón de votos y, de otra, desafiar a la otra coalición con una arriesgada apuesta en la que se dejó contar y no le fue nada bien.



Pero no terminan ahí los errores de Petro, pues ya no cita tanto a Gaitán como antes lo hacía, y la razón fue el maltrato y desconsideración con su nieta, hija de Gloria Gaitan y Luis Emiro Valencia, cuando de manera humillante la despidió como secretaria de Educación de Bogotá, en gesto que el esposo de la afectada calificó como “fascismo de izquierda”.



A lo anterior se agrega el intento de apropiarse del legado de Luis Carlos Galán, con motivo de su manifestación en Soacha, lo cual fue rechazado de manera enérgica por sus hijos Juan Manuel, quien también rechazó servirle a Petro como vicepresidente, y Carlos Fernando, quienes aludieron al abismo ideológico existente entre los dos personajes, especialmente por el respeto que Galán profesaba a las instituciones colombianas contrario a lo que Petro hace regularmente.



Muchos analistas consideran que la forma en la que, finalmente, Petro escogió su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, proveniente de la Alianza Verde cuyo candidato es Sergio Fajardo, no es una muestra clara de fortaleza política.



Estando todas las apuestas listas para la carrera presidencial hay que decir que las encuestas de opinión, que pocos aciertos han tenido en estos últimos años, tendrán que recomponer sus líneas de base con base en el músculo político demostrado por las grandes agrupaciones políticas y la súbita y exitosa aparición del profesor Antanas Mockus, de manera que sería inverosímil que siguieran apareciendo como líderes de las encuestas los señores Fajardo y Petro.



Mi pronóstico es que una división estratégica del conservatismo, que reparta su votación entre Duque y Vargas Lleras, hará posible que estas opciones lleguen a segunda vuelta, con lo cual el país recuperará su tranquilidad política y económica, alejando el fantasma del peligro populista y la tentación totalitaria.



Pese a mi origen conservador votaré por Vargas Lleras, quien es el candidato que más propuestas sensatas tiene, sobre todo el escenario político y económico del país y, además, como un homenaje a Carlos Lleras Restrepo, el gran reformador y modernizador de la administración pública nacional y en cuya administración inicié mi carrera de funcionario público.



AMADEO RODRÍGUEZ

* Economista consultor