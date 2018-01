Amenazado el proceso de paz con las Farc

A propósito de las difíciles circunstancias que atraviesa la implementación del proceso de paz, más de un centenar de académicos e investigadores de las ciencias sociales, sobre todo europeos y latinoamericanos, han suscrito una declaración pública para instar a sus colegas del mundo a promover acciones de solidaridad a fin de que este proceso pueda culminar con el éxito que ese modelo de reconciliación se trazó desde un comienzo con el acompañamiento de la comunidad internacional.

En un momento en que el futuro de la paz en Colombia está en juego, hacen un clamoroso llamado a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos y proteja las vidas de todos aquellos que, en Colombia, construyen día a día la paz a través de sus prácticas sociales, políticas y culturales. Consideran que sus apoyos previos al proceso al haber enviado un emisario durante las conversaciones en La Habana y respaldado, financiera y logísticamente, numerosas iniciativas de paz en el territorio colombiano les confieren autoridad moral para hacer esta convocatoria.



Considerado por observadores internacionales como un modelo político-jurídico de salida del estado de guerra, el acuerdo preveía el desarme de las fuerzas insurgentes y su transformación en movimiento político, la reincorporación de sus combatientes a la vida civil y la implementación de un dispositivo de justicia transicional (la JEP), así como de una serie de reformas políticas, económicas y sociales relacionadas, en particular, con la política agraria, incluida la redistribución de la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo de zonas de reserva campesinas (ZRC).

Un año después, el balance de la implementación del acuerdo suscita múltiples inquietudes entre partidarios y actores de la paz, colombianos e internacionales. Si bien el número de muertes en relación con el conflicto armado disminuyó notablemente entre 2012 (inicio de las conversaciones de paz) y 2016, desde la firma del acuerdo hasta la fecha, los asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados de las Farc se han incrementado de manera sustancial.



Agregan que “Numerosas regiones abandonadas por la guerrilla en el marco de la desmovilización han sido ocupadas por grupos paramilitares de extrema derecha. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 se han perpetrado 94 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos (una persona abatida cada cuatro días), en tanto que 21 excombatientes de las Farc y 11 familiares de excombatientes han sido asesinados”.



Por otra parte, añaden que “disposiciones esenciales del acuerdo (ayuda a la reincorporación de excombatientes, puesta en libertad de excombatientes en prisión, justicia transicional o JEP, reforma política, reforma rural, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es fundamental para intentar responder al sufrimiento de las víctimas del conflicto) no han podido aún ser implementadas o han sido modificadas unilateralmente por los poderes públicos, cuando no han sido pura y simplemente suprimidas.



Así, Jean Arnault, presidente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señaló el pasado 21 de noviembre las carencias del Estado en materia de reincorporación: no existe hasta la fecha un plan marco de reincorporación, mientras que varios miles de excombatientes vegetan en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).



Observan así con inquietud las declaraciones de ciertos responsables del Estado que, no obstante las evidencias, han podido pretender que los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de exguerrilleros desmovilizados no tienen “ningún carácter sistemático” y que los grupos paramilitares “no existen”.



Igualmente, la posición abiertamente hostil al acuerdo de paz expresada por ciertos candidatos a las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2018 contribuye a reducir las oportunidades de paz y a determinar la perspectiva de un retorno a un estado de guerra que debido a las frustraciones acumuladas en los sectores más vulnerables de la sociedad podría alcanzar niveles insospechados de violencia.



ALPHER ROJAS