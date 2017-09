Papa Francisco: acogemos su venida, que se inicia este 6 de septiembre, como un bien inmenso, como un don del cielo, como un regalo de Dios.

Su venida nos trae su presencia humana, su persona amable y sencilla, su rica personalidad. Su venida nos trae la presencia de un hombre, de todo un hombre, con toda la grandeza de un hombre, desprovisto de poder, de grandeza; de un hombre sencillo, modesto, con la modestia hecha hombre en una persona que trasciende los límites de la Iglesia católica, de un hombre a quien reclama como propio todo colombiano, católico o no católico, agnóstico o ateo; todo colombiano se siente con derecho sobre su persona, sobre su humildad, hecha vida en su persona sencilla, modesta y agradable.



El papa Francisco nos trae la presencia de un abuelito cariñoso, de un anciano dulce, alegre y generoso, que pertenece a todos y a cada uno de nosotros. Cada colombiano, católico o no católico, se siente con derecho a llamarlo Papa, vale decir, papá.

Querido papa Francisco: Colombia entera le da la bienvenida, Colombia lo acoge, lo toca con respeto y con confianza. Usted pertenece a cada uno de nosotros. Usted, con su humildad y su modestia, cautivó a todos, se ganó el afecto de todos los colombianos, sin distingos de género, raza o color. Lo acogemos como se merece, como a un hombre de Dios, un hombre en quien se hace presente Dios en persona. Entre seguro, avance por nuestras calles y veredas, con la tranquilidad de un hombre que no tiene enemigos a la espalda, de un hombre que nos trae a Dios.



Viéndolo a usted vemos a Dios. Tocándolo a usted tocamos a Dios. Con su presencia ya no queda lugar para el ateísmo. Su inmensa personalidad ya no deja espacio para el vacío, para la negación de Dios. Su actitud, sus gestos y valores nos revelan la grandeza de Dios.



Bienvenido, papa Francisco. No preste atención a las diferencias de religión, raza o color. Usted pertenece a todos. Todos reclaman un derecho sobre su persona. Entre no solo por espacios físicos y materiales, sino espirituales y divinos. Entre por nuestros ojos, pero, igualmente, entre por nuestras conciencias y corazones. Su presencia nos trae alegría, gozo y paz en el Señor. No haga caso de la voz disonante que desconoce su grandeza espiritual. Su espíritu circula por espacios sublimes, donde no encuentran cabida la amargura, el odio o la exclusión.



Será breve su presencia física entre nosotros. No importa. Porque nuestro amor y nuestra acogida de su persona van mucho más allá de su cuerpo físico. Usted adquirió un puesto noble y humilde en el corazón de todo colombiano. Usted pertenece a cada uno de nosotros.



Con el profeta Jeremías confesamos: “Nos sedujiste, Señor, y nos dejamos seducir”. Usted oculta un poder de seducción muy poco común.



Papa Francisco: quédese con nosotros. Lo amamos, lo queremos, deseamos retenerlo para siempre entre nosotros. Usted nos trae la presencia de Jesús, el amigo de los niños y de los pobres. Con su presencia se aquieta y alegra nuestro corazón. ¡Quédese con nosotros, papa Francisco!



ALFONSO LLANO ESCOBAR