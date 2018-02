Judicialización de curules para las víctimas

No cesa el debate sobre el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Ahora se revive la discusión sobre las 16 curules en la Cámara de Representantes conocidas como circunscripciones de paz. Lo cierto es que en los acuerdos no figura, como luego se dijo en el Congreso, que esas curules, elegidas sin las exigencias ordinarias de votación, fueran para las víctimas.

En verdad, siempre se ha dicho que las víctimas han sido preocupación esencial de los acuerdos. Una primera discusión sería sobre qué es más importante para las víctimas: si lograr que se sepa la verdad, se aplique justicia, se las indemnice plenamente, se les devuelvan sus tierras de las que fueron desplazadas, que el Estado haga presencia no solo militar en las regiones ocupadas por sus victimarios –todos los actores del conflicto–, o concederles representación en el Congreso. Es diciente lo que ha pasado con las curules para indígenas o afros que han terminado en manos de avivatos.



Según los acuerdos, en rigor, las curules deben ser para las “regiones de paz”, esos más de 170 municipios señalados por decreto gubernamental como aquellos donde fue más fuerte la incidencia del conflicto, con todos sus horrores.



Hecha esta aclaración, era necesario que, mediante el llamado fast track, se cumpliera lo prometido y se concedieran esas 16 curules por circunscripción especial de paz. Pero el Gobierno cometió varios errores en el trámite de la iniciativa. Dejó pasar el tiempo y se centró en una mal llamada “reforma política”, cuya suerte final a pocos les importó porque la convirtieron en una simple reforma con miras a las elecciones de Congreso y presidenciales del 2018. La propia comisión que creó el Gobierno recomendó que, como había quedado, era mejor hundirla.



No calculó que las mayorías parlamentarias se le comenzaban a esfumar, y hasta se despreció el retiro en este tema de Cambio Radical, uno de los partidos que formaron parte de la hoy casi inexistente Unidad Nacional. No hubo ni reforma política real ni circunscripciones de paz, que por la vía rápida se habrían podido tramitar con prontitud. En términos populares, el Gobierno se quedó ‘sin la soga y sin la ternera’.



Lo que vino después fue casi un sainete. La iniciativa se le hundió al Gobierno en el Senado por falta de las mayorías requeridas. Su secretario general –o notario del Congreso– certificó que la propuesta no había logrado las mayorías requeridas para su aprobación. Derrotado políticamente y sin necesidad, el Gobierno creó un enfrentamiento legal con el Legislativo, que tampoco le sirvió. Recurrió a la acción de cumplimiento, prevista, como su nombre lo indica, para hacer cumplir leyes, decretos o mandatos, no para interferir en el trámite de proyectos de ley. El Consejo de Estado acaba de decirle al Ejecutivo que se equivocó en la escogencia del mecanismo.



Acudió a la tutela, que tiene otros fines, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también negó las pretensiones gubernamentales. Queda una extraña acción de nulidad de un acto del Congreso que difícilmente puede prosperar.



Es esta otra modalidad de la politización de la justicia o de la judicialización de la política. No puede utilizarse la justicia para resolver pleitos de naturaleza puramente política, menos para interferir la labor del Legislativo. Ni seguir desvirtuando la tutela y la acción de cumplimiento.



La mejor salida para cumplirles a las regiones afectadas por el conflicto, y de paso a las víctimas, en este tema electoral es la que desde un principio le planteó al Gobierno el presidente del Congreso, Efraín Cepeda: tramitar ya, por la vía ordinaria, un acto legislativo para crear estas circunscripciones de paz e incluso, si es necesario, entregárselas a las organizaciones de víctimas, para que puedan estar en plena vigencia hacia el mes de octubre de este mismo año.



Lo demás es seguir, tercamente, utilizando de manera indebida los órganos judiciales para ganar en el escritorio lo que se perdió en el debate político en el Congreso.



ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ