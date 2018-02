Engañosas campañas parlamentarias

Por si faltaran pruebas, de nuevo sale a flote cuánto daño le hizo a nuestra democracia electoral –en tres temas cruciales– la Constitución del 91: haber contribuido a la dispersión o desaparición de los partidos; la introducción de la circunscripción nacional para Senado, convertida hoy casi en campaña presidencial de cada aspirante, y la autorización de listas con voto preferente.

Lo que ahora vemos es muy elocuente: casi tres mil candidatos para menos de trescientos escaños, entre Cámara y Senado. Los aspirantes desconocidos, recurriendo a toda clase de estrategias, muchas claramente circenses, para darse a conocer.



Los medios, haciéndoles eco a los siempre llamados ‘candidatos mediáticos’, que acuden a lugares comunes como la consigna de ‘luchar contra la corrupción’. Cada renglón de aspirantes a Senado en todos los partidos tiene como enemigos a los de su propia colectividad, no a los de otras. Por eso, todos deben tener sede política, gerente de campaña, asesor de imagen, director de redes sociales y, claro, jefe de prensa. Todo ese aparato se reduciría a uno si solo el partido promoviera a sus candidatos en una lista cerrada.



Cuando se habla de hasta diez mil, veinte mil y más millones de pesos para hacerse elegir al Congreso –dineros que el elegido tiene que ‘recuperar’–, estamos frente a uno de los mayores focos de corrupción política, tolerado por todo el mundo a ciencia y paciencia.

En una democracia seria, el aspirante al Congreso solo se debería comprometer a cumplir y sacar adelante el programa de su partido. FACEBOOK

TWITTER

Por esa razón, del 91 a hoy, los costos de las campañas subieron a tal punto que, por lo general –salvo algunos candidatos mediáticos–, casi nadie que carezca de pesada maquinaria o patrocinadores económicos, que después pasan su cuenta de cobro, puede aspirar al parlamento.



Desde luego, estas ‘listas cerradas’ –que el Congreso nunca quiso aprobar– deberían estar acompañadas de mecanismos internos en los propios partidos.



Otra consecuencia es que cada candidato, por separado, tenga que presentar un ‘programa’ o conjunto de propuestas que, obviamente, debe pagar para difundirlas como publicidad política. Y ahí sigue el espectáculo. La mayoría hacen propuestas cuya ejecución depende casi exclusivamente del Ejecutivo y no de ellos, como crear ministerios, bajar la inflación, reducir el desempleo, graduar impuestos, aumentar cupos escolares, o programas como Familias en Acción o del adulto mayor y modificar el sistema penitenciario, entre muchas otras.



Su sola presentación es de suyo un engaño al elector, incluso las que dependen del Legislativo, donde, como saben quienes conocen el Congreso, un solo parlamentario de por sí no puede sacar adelante un proyecto. Y ni qué decir de las que requieren iniciativa gubernamental, como aquellas con incidencia presupuestal.



De esta manera, las distintas campañas individuales se convierten en una especie de ‘farsa’ electoral, en la medida en que el aspirante sabe de antemano que no podrá cumplir aquello a lo cual se compromete. Y los periodistas caen también en presentar a algunos candidatos y preguntarles siempre cuál es su propuesta, como si se tratara de un programa de gobierno.



En una democracia seria, el aspirante al Congreso solo se debería comprometer a cumplir y sacar adelante el programa de su partido. Pero, por las preguntas que se les hacen, todos se creen obligados a sugerir nuevas leyes en un país claramente sobrelegislado.



Y, claro, se quiere pescar incautos con fórmulas populistas como la pena de muerte o la cadena perpetua, o reducir el tamaño del Congreso, o bajar el sueldo de los parlamentarios o reducir sus períodos, como si estas fueran eficaces para combatir la impunidad o la corrupción. Pero, a menudo, la gente cae.



Se olvida que en los parlamentos modernos, más importante que hacer leyes que no se cumplen es ejercer el control político, aquí bastante limitado por el clientelismo luego del Frente Nacional. El compromiso para después de estas extrañas elecciones debería ser: volver a los partidos, eliminar la circunscripción nacional y suprimir el voto preferente.



ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ