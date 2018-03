Elecciones, corrupción y guerrilla

Alfonso López Michelsen decía que uno de los males de nuestro debate público era haber perdido el “sentido crítico”, refiriéndose a que solemos discutir sobre lugares comunes, repetimos obviedades, desconocemos los hechos, creamos situaciones y “personajes” sin concordancia con la historia o con la lógica elemental.

Sobre los recientes comicios, se ha reiterado que, gracias a los acuerdos con las Farc, por primera vez tuvimos unas elecciones en paz y que por eso, superado el conflicto, ahora sí los ciudadanos pudieron ver la corrupción en toda su magnitud. Nada de eso es verdad histórica.



Innegable, sí, que el acuerdo de paz con las Farc solo ventajas ha generado para el país, ante todo en salvamento de vidas humanas de soldados, guerrilleros y civiles, principales víctimas del conflicto, que, por lo demás, nunca dividió a la sociedad.

Colombia no se partió en dos –como sí ocurrió en la Violencia liberal-conservadora– entre seguidores y contradictores de las Farc. Así lo prueban los escasos 50.000 votos al Senado alcanzados por ese movimiento político, que torpemente se llama igual.



Desde 1964, otros factores afectaron más la institucionalidad colombiana que la guerrilla. Entre ese año y el 2018, ha habido elecciones regulares para Congreso y presidencia. Salvo pequeñas escaramuzas regionales –quema de urnas, necesario traslado de mesas–, los grandes y pequeños centros de votación urbana no sufrieron ninguna alteración. Quizás el único caso grave, tras las elecciones, fue la tentativa de las Farc de impedir la posesión de Uribe con ataques de mortero en el centro de Bogotá, en agosto del 2002.

En cambio, hechos muy graves ocurrieron durante la violencia instigada por dirigentes de los partidos tradicionales. Ospina Pérez, sin mayorías en el Congreso, lo cerró el 9 de noviembre de 1949. Por 10 años hubo ruptura institucional. Y ya habían matado a Gaitán luego de su impresionante “manifestación del silencio”, hace setenta años.



Se desató entonces la violencia, que dejó más de 300.000 muertos. El Partido Liberal –cuando existía– no pudo presentar candidato en 1950 por el atentado a Darío Echandía, y Laureano Gómez fue elegido en solitario. Luego vinieron el golpe de Rojas (1953), la Junta Militar (1957), y solo en 1958, con las ataduras propias del Frente Nacional, cuando volvimos a tener elecciones libres para el Congreso, se escogió a Alberto Lleras como presidente. En suma, el país vivió en casi permanente estado de sitio –no siempre a causa de la insurgencia– entre 1948 y 1990.



Las elecciones más violentas se dieron en la década del 80. En 1987 fue asesinado el carismático candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP) Jaime Pardo Leal. En 1989 cayó el candidato liberal Luis Carlos Galán en Soacha; en 1990 Bernardo Jaramillo, también candidato presidencial de la UP; Carlos Pizarro, del M-19, luego de firmar lealmente la paz con Barco, víctimas todos, como se ha sabido al paso del tiempo, de esa siniestra alianza entre paramilitares, narcotraficantes y sectores de la Fuerza Pública, sin participación de la guerrilla. Por cierto, ojalá la JEP le preste a Colombia el gran servicio de descubrir esta alianza criminal, como tarea prioritaria.



Y en cuanto a la corrupción, solo quien ignore nuestra historia reciente podría asegurar que apenas ahora viene a conocerse, gracias a los acuerdos. En los últimos 40 años no ha habido candidato presidencial que no haya prometido acabarla. Y tenemos las penas más severas para los corruptos.



La Constitución del 91 creó figuras como la pérdida de investidura por tráfico de influencias y la extinción de dominio contra los corruptos. Ha habido al menos tres ‘estatutos anticorrupción’ en los últimos 20 años. Y todo esto en medio de la confrontación armada.



Ni siquiera los acuerdos de paz fueron tema central en el reciente debate. Nadie será tan torpe como para retrotraernos a la violencia guerrillera. Imperativo es combatir seriamente lo que el presidente Betancur llamaba causas objetivas de la subversión: la pobreza, la desigualdad y la falta de institucionalidad.



ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ