El profesor Gaitán Mahecha

Próximo a cumplir 94 años de fecunda existencia, ha fallecido el gran jurista, profesor y hombre de Estado Bernardo Gaitán Mahecha. En un país poco dado a reconocer a grandes figuras y, en cambio, a darles protagonismo a avivatos de todos los pelambres, bien vale la pena que las generaciones de hoy conozcan y estudien la vida de este ciudadano ejemplar.



Nacido en clase media campesina de Caparrapí, logró formarse en la Universidad Javeriana como brillante alumno hasta alcanzar el título de profesor emérito, hace poco exaltado por sus discípulos como el mejor en la historia reciente de ese claustro. Aun cuando más conocido como teórico del derecho penal y procesal penal, fue un jurista integral.

Además de humanista, creó la facultad de Sociología de su ‘alma mater’. Fue adalid del ideario liberal y, por cierto, murió desilusionado por la postración en que las actuales directivas tienen al partido que él ayudó a fraguar con proverbial inteligencia. Días antes de su muerte, lo vi por última vez en mi residencia y, como lo hizo siempre, seguía dándome lecciones de derecho y alta política. Con Gustavo Zafra, destacado entre sus discípulos, demandamos ante el Consejo de Estado –aún sin respuesta– el incumplimiento de los estatutos del partido.



Hasta el final se mantuvo, con su habitual rigor, en la cátedra de derecho penal, pero también seguía puntual y atento los desarrollos contemporáneos en materias de derecho constitucional, literatura e historia. Pausado y jovial, era elegante en el vestir, al escribir y al hablar. Sus clases podían editarse sin yerro alguno, aun cuando parecieran improvisadas.



Leal y eficaz consejero de varios presidentes, trabajó en el mandato de Alberto Lleras y con el ministro de Gobierno de entonces, su amigo Jorge Gutiérrez Anzola, contribuyó al diseño de las leyes de amnistía e indulto que permitieron consolidar la paz con las guerrillas liberales.



Tuvo estrecha amistad con Betancur, originada tras sacarlo de la cárcel cuando, en tiempos de la dictadura, Belisario formaba parte del políticamente llamado ‘batallón suicida’. Tal vez por eso militó en la campaña del 82 con los ‘liberales belisaristas’ y fue su primer ministro de Justicia.



Con tino y sin ‘mermelada’, sacó avante la Ley 25 de ese año, que luego sirvió para amnistiar a guerrilleros del M-19 y para los acuerdos con la Coordinadora Nacional Guerrillera en el 84, que permitieron un año de tregua, que se rompió debido a la soterrada acción de quienes Morales Benítez llamara “enemigos agazapados de la paz”.



Pero su principal relación política fue con el “compañero Jefe” López Michelsen, como militante del MRL. En esa época escribió la ‘Misión histórica del Frente Nacional’. Ya en el Gobierno, ocupó la dirección del Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías o antiguos “territorios nacionales”.



A propósito de la otra gran tarea que le asignó el presidente López, solía recordar esta anécdota: mi maestro Alfonso Reyes Echandía me pidió atenderlo mientras yo adelantaba estudios en la Universidad de París. Una noche me invitó a comer en Montmartre –algo que acepté irrevocablemente– y allí, una gitana le leyó la mano y le dijo que al regresar a su país ocuparía un alto cargo. Veinte días después fue nombrado Alcalde Mayor de Bogotá, donde enseñó cultura ciudadana con las famosas “cartas del Alcalde”.



Infatigable abanderado de la solución política del conflicto armado –otra tesis del MRL–, conocía como el que más el sistema judicial colombiano con todas sus falencias. Por ello criticó con firmeza la introducción improvisada del sistema penal acusatorio. Siendo yo ministro de Justicia, me honró al presidir la comisión que elaboró un completo proyecto de reforma judicial lamentablemente reemplazado por el malhadado de equilibrio de poderes, que quedó como Blas de Lezo.



Ante su viaje sin retorno, recordaremos por siempre, con gratitud ilimitada, a este Maestro de la juridicidad, ferviente promotor de paz y liberal socialdemócrata. En suma, a un hombre excepcional.



ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ