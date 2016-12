Aleluya, no paga IVA el 'feliz año'

En las piscinas, fincas, cafetines, parques y parrandas vallenatas comentan el novelón de los señorones VIP que traicionaron a su país, pero se ganaron 11 millones de dólares, unos 33.000 millones de pesos. ¿Quiénes metieron ese gol? El poeta De Greiff diría: “Sí lo sé... mas no lo digo, esa rosa fue testigo”. Lo sabremos pronto por la Fiscalía neoyorquina. Contaron aquí en Cartagena, en un almuerzo de políticos y periodistas, que en tierra caliente tolimense hay tres lujosas casas, ‘cariñitos’ de la Odebrecht. Y que en Cartagena, en Castillo Grande, hay cuatro apartamentos regalo de Odebrecht.



Buenas, buenas, en 79 horas termina este movido año 2016 en que firmaron un “histórico documento” el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos y don ‘Timochenko’. El Presidente consiguió, por sus esfuerzos, el Nobel de Paz; quedó igualito, pero en ‘cachaco’, al nobel García Márquez. Año 2016 y las Farc llevan 453 días sin cometer graves atentados; año 2016, en que este gobierno realizó mucho viaje internacional de alto lujo oficial mientras lo engañaban en torcidas licitaciones. 'Remember' que Salud y Reficar costaron como dos reformas tributarias.



De una emisora me preguntan por qué escribí en EL TIEMPO que “Peñalosa cayó en el autobombo?”. Respondí: “Porque es verdad, circulan miles y miles de folletos de colores y tintas, todos de 98 páginas, con muchas fotos sobre lo que hará en su alcaldía. Y unas carísimas cuñas en televisión que nos cuestan miles de millones. Enrique Peñalosa tiene la obligación de imponer austeridad y darles ejemplo a tantos derrochones de este gobierno. Maestro Peñalosa: ¿cuánto costó ese “anuncio histórico de obras”? Que me lo cuenten, y soy un peñalosista de muchos años que nunca le pedirá contrato ni asesoría, ni le venderá unas máquinas tapahuecos a Bogotá.



EXTRA. Hoy hablarán por televisión los 11 financieros que recibieron la propina de Odebrecht, un millón de dólares cada uno. ¡Todos aceptarán su culpa! Puro cuento, inocentada del 28; ellos están tomando gin tonic en Miami. Y les digo: “un feliz año”, porque es gratis, no paga IVA, y hoy es día de sol, de playas, de ríos y de piscina. Broncearse es la moda, aunque dé cáncer. Les repito: “tengan un feliz año”, pero no me crean, soy un iluso, ¡otro engañadísimo!



Poncho Rentería