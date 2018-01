Más naturaleza y menos soberbia

Durante su reciente gira por China, además de abogar por las “nuevas rutas de la seda”, el colosal proyecto ferroviario y marítimo entre el Pacífico y Europa, Emmanuel Macron enfatizó en la “batalla por el clima”, intentando minimizar el boicot a los acuerdos de París de parte de Trump, quien es escéptico y cree que es una invención de Pekín para atrasar a EE. UU. A raíz de la ola de frío, Donald Trump ironizó diciendo que vendría bien “un poco de ese calentamiento”.

Por no ser experto, no me corresponde emitir una opinión científica al respecto, pero el argumento oficialista suena poco creíble: este frío sorprendente se debe a que las cosas se están calentando, al calentarse el Ártico, el aire frío desciende a latitudes medias, aseguran algunos. Y según la Organización Meteorológica Mundial, 2017 habría sido el año más cálido desde que se tienen registros.



El oficialista Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirmaba que el calentamiento global es causado por una sobreproducción humana de dióxido de carbono (CO2). En 2008, un miembro del IPCC, Vincent Gray, denunció que todo era una “estafa”, y muchos aseguran que la explicación a esta farsa está en la ruta del dinero. Los fondos recaudados por los gobiernos son cuantiosos. Por caso, destinar US$ 100.000 millones anuales al 2020 es lo que acordaron los países del Fondo Verde para el Clima de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, creado en el 2011.

Ahora, hay otras incoherencias ‒estas insalvables‒ en esta posición oficial. Es que la violencia siempre destruye, dice la ciencia, por tanto, esta soberbia gubernamental de creerse dueños de la verdad e imponerla de manera coactiva, perjudicando al sector privado, es inmoral. Por otro lado, buena parte de algunas de las industrias más contaminantes ‒como las petroleras‒ están en manos de los gobiernos, ¿por qué no las cierran? Para una reunión en Davos, en la que se trató el cambio climático, los dirigentes llegaron en 1.700 ‘jets’ privados, y se calcula que produjeron tanto CO2 como una ciudad de dos millones de personas.



Por el contrario, resulta coherente y creíble que, sin esta violencia, si dejamos que la naturaleza ‒y el mercado, espontáneamente‒ se haga cargo, muy probablemente, si el problema realmente existe, se solucionaría de manera mucho más eficaz.



Por ejemplo, dado que el CO2 es un poderoso fertilizante, según un estudio publicado en ‘Nature Climate Change’, la Tierra ha ganado 36 millones de kilómetros cuadrados de superficie verde, lo que contribuye a frenar el efecto invernadero, al absorber los gases tóxicos, y a combatir el hambre debido al aumento de las cosechas. Y, por cierto, los verdaderos defensores de la naturaleza siempre fueron las personas, porque son parte de ella.



Cuánto más vale la tierra cuando tiene árboles, agua natural limpia, aire puro y no tiene ruidos molestos, en fin, cuanto más respetada sea la naturaleza.



ALEJANDRO TAGLIAVINI

* Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California.

- www.alejandrotagliavini.com