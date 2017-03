Latinoamérica necesita empresarios, no lobistas

Eran los tiempos del presidente Menem en Argentina y la apertura, la desregulación y las privatizaciones parecían ameritar seminarios y “rondas de negocios” en el exterior. Yo colaboré con su organización hasta que, entre otras cosas, comprendí que eran inútiles.



Es que cuando la información vuela alrededor del globo, no tiene sentido que funcionarios viajen para “explicar” nada. Basta con crear las condiciones, y las inversiones solas volarán: bajar impuestos para que las personas tengan recursos para emprender con rentabilidad, y desregular liberando la creatividad y la capacidad de desarrollarlas... Salvo que prefieran el ‘lobby’.

Según Jesús Huerta de Soto, “la función empresarial no exige medio alguno… es esencialmente creativa”. Es esa capacidad de crear en pos del mejoramiento social para lo que es necesario depender de los clientes —y no de los políticos—, que deben inducir el camino de la eficiencia creadora.



Esta capacidad creativa supone el hallazgo del “conocimiento que se desconocía que podía existir”, dice Esteban Thomsen, como cuando un nuevo móvil supera al anterior mejorando la calidad de vida. Así, “... prescindir de las típicas características de imaginación, atrevimiento y sorpresa equivale a eliminar enteramente la naturaleza humana”, remata Israel Kirzner, desmintiendo a los políticos que regulan poniéndole límites al atrevimiento.



Cuando el Estado interfiere al mercado con regulaciones que coartan la libertad creativa, destruye el rol empresario y da lugar a los lobistas, inmorales y faltos de ética desde que no responden a la naturaleza del mercado, siendo que la moral es la adecuación al orden natural.



Durante aquellos seminarios daba vergüenza ajena el ver a los ‘empresarios’ —lobistas— más importantes sentados durante horas, literalmente, en los ‘lobbies’ esperando a los funcionarios que establecerían las regulaciones —monopolios, condiciones favorables, etc.— que los enriquecieran en detrimento del mercado.



Días atrás, como todos los años, fui invitado a la inauguración de Arco Madrid. Por una cuestión de ética y principios, quise evitar la coincidente “visita oficial” del presidente argentino. Pero fue inevitable encontrarlos en la inauguración, y allí estaban los más importantes ‘empresarios’ —lobistas— argentinos.



Luego encontré a ejecutivos españoles que participaron en la visita oficial que, entre otras cosas, me dijeron que hacer negocios con lobistas es tonto, sobre todo en países donde, por la inestabilidad, el funcionario interlocutor de hoy no es el de mañana. Y en general no invertirán en Argentina, al menos hasta las elecciones legislativas de octubre y hasta que aclare la economía, que no parece favorable, a pesar de los pronósticos de los gurús.



Argentina —cuyo gobierno podría definirse ideológicamente como ‘peronista caviar’— crecerá en 2017 según estos gurús, cosa que dudo mientras que, irónicamente, la economía de la populista Bolivia tiene una mejor reputación internacional y se espera que crezca 4,6 % en 2017. Ahora, es preocupante el que estos gurús suelen errar porque sus predicciones no tienen asidero racional, y son los mismos que suelen equivocarse y, sin embargo, siguen siendo escuchados. Así es como el país va a los tumbos.



En fin, Latinoamérica necesita elevar sus principios, su ética y su moral, y una dirigencia social, empresarial, académica, de medios, etc., más seria e ilustrada, mucho más.



ALEJANDRO TAGLIAVINI

Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

@alextagliavini

www.alejandrotagliavini.com