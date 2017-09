Colombia, privilegiada por la visita papal

Cuanto más grande es el tamaño del Estado o, mejor dicho, cuanto más importante es su intervención en la vida de los ciudadanos, lógicamente más politizadas están las personas que viven intensamente las luchas políticas y lo que hacen sus “líderes”. Y si consideramos que el Estado se basa en el monopolio de la violencia con el que impone sus leyes, las derivaciones pueden ser nefastas. Salvo que el Estado sea tan grande y la libertad de expresión tan pobre, como en Cuba, que no quepa otra cosa que la “paz”… de los cementerios.

Quizás aquí está la respuesta de por qué, insólitamente, al contrario de Juan Pablo II, cuya primera visita fue a Polonia, y de Benedicto XVI, cuyo primer viaje lo llevó a Alemania, Francisco ha estado en Cuba, México, Ecuador, Paraguay y Bolivia, el año que viene irá a Perú, Chile y a Panamá en enero del 2019, pero nadie sabe cuándo visitará su país natal, la Argentina. Y es que los argentinos están altamente politizados, a raíz de la fuerte intervención del Estado en la vida diaria, y cada sector está dispuesto a escuchar al Papa solo si apoya a su facción.



Durante aquellas frías y oscuras madrugadas de invierno, pocos años atrás, apuraba el paso porque no quería llegar tarde a la misa diaria que el entonces monseñor Jorge Mario Bergoglio celebraba solo, a las 6:40 a.m., hasta que aparecí en la capillita de la sede arzobispal porteña. Allí, el arzobispo, nunca olvidaba besar a la Virgen. Dados sus múltiples compromisos, algunas veces celebraba misa afuera, y tenía el detalle de llamarme al móvil, en la víspera, para decirme que no fuera al día siguiente.



Al finalizar la última de estas misas a las que asistí me dijo que, en el futuro, como tenía mucho trabajo, celebraría, si no recuerdo mal, a las 5:30 de la mañana. En cualquier caso, le dije que era demasiado temprano, ya que venía desde el lejano barrio residencial de Olivos. Del mismo barrio de donde debería venir él, porque allí el arzobispado tenía una residencia muy bonita y con mucho parque, si no fuera que prefería vivir en un pequeño apartamento en la misma sede arzobispal.

Lo encontré casualmente el día anterior a su partida definitiva a Roma, muy breve encuentro en el que, por cierto, ni siquiera hablamos sobre su posible papado, porque era (ahora sabemos que no) inverosímil. Él había dejado toda su agenda preparada para su regreso, pero nunca volvió...



Muchos quieren que el Papa apoye su ideología. Pero su santidad eligió llamarse Francisco por los pobres, y por la paz que siempre es el resultado del verdadero coraje, lo mismo que la infinita misericordia (es decir, la falta de castigo impuesto) que ensalzó en su primer Angelus. Coincidiendo con Juan Pablo II: "No tengáis miedo". Es que la falta de coraje es lo que da lugar a que obedezcamos al mal que nada podría por sí mismo: no hay Estado policial, ni regulaciones ni coartadas a la natural libertad humana, don de Dios, que nos puedan doblegar si todos tenemos la valentía de no temerle y darle al mal el lugar que le corresponde, el de nuestra ignorancia y desconocimiento y desobediencia.



*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

- www.alejandrotagliavini.com