Cállate, Trump

El presidente chino, Xi Jinping, instó a Donald Trump a evitar “palabras y actos” que puedan “exacerbar” las tensiones con Corea del Norte. Por cierto, la Casa Blanca indicó que Xi y Trump coinciden en que “Corea del Norte debe cesar sus provocaciones” y reiteran “su compromiso para desnuclear.

Xi pidió “contención” a las dos partes y las animó a “persistir en el diálogo, las negociaciones y una solución política”. No parece casual, por cierto, el hecho de que mientras que China apuesta por abrirse cada vez un poco más al mercado –que necesariamente implica paz desde que son relaciones voluntarias entre las personas– y por tanto anhela la paz, cuando Washington provoca y amenaza, a tono con su política de criticar la “absoluta” libertad económica.



Aunque China, el principal socio de Corea del Norte, resulta clave para implementar las sanciones económicas contra Pionyang. Cuando lo cierto es que toda sanción –como toda acción no voluntaria– produce efectos contrarios: debilitan a los ciudadanos dejándolos a merced del Gobierno. Como el bloqueo a Cuba que, entre otras cosas, dificultó las comunicaciones con la isla al encerrar aún más a sus habitantes.



Y, por cierto, el aumento de las tensiones entre la Casa Blanca y Kim Jong-un afecta a los mercados financieros. Pero Trump no solo se fue de boca con Corea.

El PIB venezolano se contraería 12 por ciento este año tras caer 18 por ciento en el 2016, sumando un bajón superior al 50 % en los últimos cuatro años. Escasean las divisas en un país que importa el 80 % de lo que consume. Escasez que no puede atribuirse al precio del crudo, aunque represente la cuarta parte del PIB, la mitad de los ingresos fiscales y el 97 por ciento de las divisas.



Porque lo cierto es que, si bien el barril de crudo Brent pasó de 115 a 50 dólares en solo tres años, cuando estaba a 100 dólares ya había escasez. Cuando Chávez llegó al poder, el barril estaba en torno a 12 dólares, por lo que se ha más que cuadruplicado durante el chavismo.



Pero por muy mala que sea la situación, cualquier violencia activa o pasiva solo empeorará las cosas. Guste o no, aunque haya que aceptar condiciones desagradables, solo la negociación, solo las relaciones voluntarias, pueden ser soluciones efectivas. Pero Trump insinuó una amenaza de intervención militar, lo que le sirvió al régimen de Maduro para desviar la atención sobre las críticas a su gobierno.



No solo el Gobierno colombiano rechazó las “medidas militares y el uso de la fuerza” en Venezuela –sin nombrar a EE. UU.– sino que los países del Mercosur, que acababan de criticar duramente al Gobierno venezolano, se vieron forzados a rechazar con la misma contundencia –y sin mencionar a EE. UU.– la hipótesis de una intervención militar.



En fin, hablando de Latinoamérica, quien mejor relación tiene con Trump es el presidente argentino que se presenta como una alternativa al populismo pero que, prácticamente, ha continuado las políticas anteriores. Así, la inflación creció hasta el 40 por ciento anual, el PIB cayó y se han creado 1,5 millones de nuevos pobres.



Aun así –por aquello de que la gente vota oficialista y ganador– cosechó una contundente victoria en las recientes primarias –previas a las elecciones de congresistas del 22 de octubre– y se convirtió en la principal fuerza del país, lo que podría servirle para iniciar ahora sí reformas serias, aunque de momento no se vislumbran.



ALEJANDRO TAGLIAVINI

*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

- www.alejandrotagliavini.com