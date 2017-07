Hagamos las cuentas

18 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Si un logro de gobierno no se le puede explicar a un niño, entonces el logro es probablemente inútil. Algo similar diría hace varios años Albert Einstein sobre las teorías científicas.



Y para triunfar en esas explicaciones, hay que saber usar los números. Porque los números están en todo. En el fútbol, por ejemplo, la historia se escribe con dígitos: goles, copas, hinchas, estrellas, minutos, etcétera. En la gestión pública también, pero esas cifras son confusas y largas; aburridas, si se quiere.



Allí nace el reto de usar comparaciones y símiles para ayudar a entender el impacto y la magnitud de las acciones gubernamentales. Hagamos cuentas y demostremos– con ayuda del fútbol- que Colombia sí ha cambiado positivamente en los últimos 14 años.

• Desde 2002, más de 6,7 millones de hombres y mujeres han salido de la pobreza, tantas como las personas que caben en los 98 estadios de fútbol más grandes del planeta. Todos juntos.



• 8,4 millones de estudiantes de educación preescolar, básica y media van hoy al colegio sin que sus padres tengan que pagar un peso. Es como si colmáramos 84 veces el Nou Camp del Barcelona con esos niños que van a clase gratis.



• Nunca antes habían venido tantos turistas al país: mientras que en 2002, llegaron 560 mil visitantes, en 2016 llegaron 5.1 millones, 1,5 veces la asistencia a todos los partidos del último mundial en Brasil.



• La inversión extranjera directa pasó de US$ 2.134 millones en 2002 a US$ 13.600 millones en 2016. Hagamos de cuenta que con esa cifra, difícil de dimensionar, compráramos 16 veces la nómina completa del Barcelona F.C. (o 1050 veces, la nómina de Millonarios).



• En los últimos 14 años, 4,8 millones de empleos han sido creados (3,7, desde 2010). Hagamos de cuenta que se llenara más de 97 veces el estadio de Palmaseca del Deportivo Cali con personas que consiguieron trabajo.



• Los últimos dos gobiernos han construido más de 2.320 kilómetros de vías de doble calzada por todo el país, la misma distancia que hay entre el estadio del Bayer Múnich en Alemania y el estadio del Spartak de Moscú.



• Por último, miles de guerrilleros y paramilitares dejaron las armas y se han venido reincorporando a la vida civil. Hagamos de cuenta que ahora podemos vivir en un país con más oportunidades, menos muertos, con mejor imagen internacional y menos pueblos destruidos.



ALEJANDRO RIVEROS GONZÁLEZ