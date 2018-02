Programa de gobierno

04 de febrero 2018 , 12:21 a.m.

Mi presidencia se basará en las siguientes estrategias económicas y sociales: respecto del gasto público, cerraré la brecha deficitaria mediante una reducción de las tarifas tributarias, de dos maneras: a) un impuesto plano sobre la renta no mayor que el 20 % sobre todos los ingresos, exceptuando el pago tributario a partir de un mínimo vital que permita una vida digna; b) una reducción del IVA al 10 %, con lo cual lograré que el consumidor mejore su nivel de consumo y el empresario, sus utilidades para que haya más inversión y formación de capital.

La reducción tributaria hará más ricos y prósperos al ciudadano y al Estado, bajo el entendido de que una ciudadanía más rica hará al Estado más rico al incorporar buena parte de los 60 billones de pesos de evasión tributaria, haciendo más costosa la sanción que el tributo.



El impuesto plano sobre las rentas pondrá en pie de igualdad las rentas de trabajo y de capital frente al Estado, que no ha de privilegiar unas rentas sobre otras sino que será neutro frente a ellas. La meta fundamental es simplificar al máximo el estatuto tributario, disminuir la evasión, aumentar las rentas del Estado, sanear el déficit fiscal y enriquecer a los ciudadanos. Les quitaremos de encima el Estado a los colombianos agobiados con la carga tributaria actual, para hacerlos más prósperos y felices.



Con los nuevos recursos obtenidos, mi gobierno podrá emprender varias acciones sociales de especial envergadura: la primera será hacer viable la “pensión familiar”, creada por Ley 1580/12; los requisitos actuales por ella exigidos han hecho imposible su aplicación. En mi gobierno, tales obstáculos legales serán removidos y esta se obtendrá sumando el tiempo de trabajo del hombre y de la mujer hasta completar el tiempo legal de jubilación; se le otorgará a la mujer tiempo adicional trabajado por cada hijo que haya criado. El fortalecimiento de la célula familiar se da porque la pensión familiar la pierde quien abandone el hogar o por razones de maltrato, según lo dictamine le ley, y, en todo caso, se privilegiará el disfrute de la pensión por la mujer o por la persona a cuyo cuidado queden los hijos.



La segunda será la universalización de la educación mediante el ‘bono estudiantil’. Como el sistema educativo colombiano no ha sido capaz de dar los resultados esperados, es preciso diseñar un sistema mediante el cual se mejoren la calidad, la cobertura y se pueda universalizar la educación ahorrándole, simultáneamente, erogaciones al Estado.



Todos sabemos que la educación privada en Colombia es muy superior a la pública y que el libre mercado es un mejor asignador de recursos y calidad. Por ejemplo, en el 2017, un estudiante en un colegio público le cuesta al Estado 3’700.000 pesos mensuales en promedio, en tanto que el privado cuesta 2’000.000. El bono estudiantil podría ahorrarle al fisco, en solo colegios públicos, 1,6 billones al año. Bajo esta modalidad, los padres de familia de menores recursos recibirán un bono estudiantil para que escojan enviar a sus hijos a los colegios públicos o privados; el bono se extenderá para cubrir la educación superior. En general, el valor del bono será lo que actualmente gasta el Estado por estudiante en la educación pública. Sin embargo, puede haber varias otras modalidades de bonos educativos que también incorporen el comedor y transporte para los más pobres. Los establecimientos públicos dejarán de recibir gradualmente una porción del presupuesto estatal en la medida en que compitan con el sector privado por los bonos estudiantiles. Esto propiciará una mayor integración social entre ricos y pobres y elevará el nivel cualitativo de la instrucción pública, y los padres ejercerán la libertad y el derecho de enviar a sus hijos a donde mejor los instruyan, de acuerdo con sus valores y creencias. A ningún colombiano se le podría negar el derecho a la educación por razones de incapacidad económica o falta de cupos.



El espacio no nos da para hablar del resto de programas diseñados para mi gobierno, cosa que se hará en próxima oportunidad.



ALEJANDRO ORDÓÑEZ