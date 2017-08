La democracia se muere en la oscuridad. Este slogan, adoptado hace unos meses por el periódico The Washington Post sobre una frase acuñada originalmente en una sentencia judicial de la era Nixon, es corto pero elocuente. Sobre todo, viene al caso para reflexionar sobre la lucha anticorrupción liderada por los principales organismos de control de Colombia que, por primera vez posiblemente en toda la historia, están coordinando sus objetivos y sus estrategias alrededor del mismo y urgente propósito.

La confluencia de Fernando Carrillo en la Procuraduría, Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía y Edgardo Maya en la Contraloría es una alineación de los planetas que tiene enemigos, porque toca muchos y variados intereses, especialmente en un momento de ebullición como lo es la antesala a las elecciones del 2018.



Pero ese malestar que aqueja a los corruptos no puede contagiarse a la opinión pública ni llenarla de pesimismo. Aunque incomode, moleste y desanime leer sobre un nuevo caso de corrupción cada día, la salida a la luz de los entramados que han permitido el saqueo sistemático de los recursos públicos e impedido el castigo a sus responsables es buena noticia.

La lucha anticorrupción solo será exitosa si tiene el respaldo no apenas de tres funcionarios determinados, sino de cada ciudadano informado FACEBOOK

TWITTER

Si la democracia se muere en la oscuridad, lo contrario también es cierto: la democracia florece a plena luz del día. Cualquier esfuerzo por impedir o por ocultar el desmonte de estructuras y el castigo a individuos corrompidos y que corrompen, tiene que ser interceptado y denunciado. Y el error trágicamente común de confundir el síntoma con la enfermedad debe ser evitado. La lucha anticorrupción solo será exitosa si tiene el respaldo no apenas de tres funcionarios determinados y de sus equipos de trabajo, sino de cada ciudadano informado que evite la indignación indiscriminada e inútil y dirija su protesta al lugar que corresponde: la urna electoral.



Supongo, para darles el beneficio de la duda, que hay quienes se oponen a ese esfuerzo anticorrupción porque creen que debilita las instituciones. Hay quienes argumentan –de buena o mala fe– que no hay que exponer de manera tan obvia las falencias del sistema por miedo a que lo aprovechen algunos populistas. Según el mismo argumento, las instituciones, ya agobiadas bajo el peso de su propia ineficiencia, van a acabar de perder la credibilidad antes inclusive de que se vean los efectos de la limpieza. ¿No es realmente el colmo que le tengamos miedo al efecto desestabilizador de la verdad, en lugar de al impacto insidioso y corrosivo de la mentira?



No tengo duda de que los 'Tres Mosqueteros', como se conoce a la tríada de Procurador, Fiscal y Contralor, están sometidos a enormes presiones. Y también estoy segura de que algunos de ellos, si no todos, están sopesando la importancia de su función frente a sus propias aspiraciones políticas. Pero también soy de las que creen que la historia anda en línea recta hacia un lugar mejor y que el momento de depuración de la política y el ejercicio público que estamos viviendo es un paso en la dirección correcta.



Como cualquier paso que se da por primera vez, produce mucha incertidumbre, pero lo último que debemos hacer es seguir poniendo el polvo debajo del tapete. Si es verdad que vamos hacia delante, la lucha anticorrupción, con todas sus importantes consecuencias, es inevitable.



ADRIANA LA ROTTA