Tampoco el que diga Uribe. Lo único que tengo claro es que para las próximas presidenciales no voy a votar por un extremista, que es lo que nos gusta acá, alguien radical que vea las cosas blancas o negras. Y entre uno y otro, el resto de candidatos parecen estar viviendo la ley de la selva, cada uno velando por sí mismo. La cantidad y variedad de candidatos no la habíamos visto, y no recuerdo una elección en la que todo estuviera tan poco claro faltando tan poco tiempo.

Petro no, no porque nos vaya a volver Venezuela, que hay que ser muy verde para creerse el cuento, sino porque nos va a romper el corazón. El exalcalde de Bogotá no es el cambio; es más de lo mismo, solo que viene de otro lado. Muchos votarán por él como en su día creímos que Galán era un revolcón para el país. Agigantada la leyenda por su asesinato, hoy nos preguntamos qué habría sido de nosotros de haberlo tenido de presidente. Pues nada, estaríamos en el mismo lugar donde estamos ahora.



Algo por el estilo es Petro, y encima ejecuta poco. Ese es el lío con los tipos de su estilo, lucen cuando se oponen y critican el orden establecido, pero eso es fácil si nuestro orden es un caos, y dejarlo en evidencia resulta sencillo. Una vez en el poder no solo tienen que luchar contra el saboteo de los de siempre que quieren de vuelta lo que les quitaron, sino contra su propia incompetencia. ¿Quiere que Colombia funcione peor de lo que ya anda? Désela a la izquierda.

Por la derecha la situación es diferente, pero no por ello menos desalentadora. El verdadero candidato de Uribe es Germán Vargas Lleras, no porque le caiga bien, sino porque parece ser el que más opciones tiene de llegar. El uribismo está dividido y tiene cada día menos color, no solo porque su líder se ha vuelto una caricatura de sí mismo, sino porque ninguno de sus seguidores parece tener capacidad para tomar el relevo. Eso es lo que pasa cuando te unes a una secta, que cuando el líder se desmorona todo se va al carajo.



Por eso apuesto por Vargas Lleras, pero Vargas Lleras es indefendible, no solo como político, también como persona. Y no me refiero solamente a sus coscorrones y a su prepotencia: pareciera que el único ser humano que le importa es él mismo y que sintiera que Colombia es suya por derecho divino.



Así como hoy las elecciones lucen confusas, cuando llegue la segunda ronda todo será claro: en el pulso entre la derecha y la izquierda, va a ganar el que mejor sepa aliarse. La derecha y el uribismo quieren de vuelta el poder que perdieron con Santos, y si les toca aliarse con el demonio (están a un pelo), lo van a hacer. Quieren imponerse como sea, pero es más el miedo que sienten a perder con la izquierda que sus deseos de ganar, por eso meten en la misma bolsa a Petro y a Fajardo, a Timochenko y a De la Calle, y esa satanización les puede jugar en contra.



Yo quisiera ver a un tipo moderado, un De la Calle, un Fajardo, un Pinzón, de presidente. No creo que pase porque no los veo uniendo fuerzas, y lo sospecho tan improbable como que Duque, Marta Lucía Ramírez u Ordóñez lleguen a la Casa de Nariño. Entonces volvemos al punto de no retorno Petro-Vargas Lleras, una lucha de opuestos que representa muy bien la polarización en la que hemos vivido.



Es probable que me equivoque en buena parte de lo que acabo de decir, no soy un especialista en el tema y lo que he dicho ha sido más por intuición que por otra cosa. Si me precio de saber de fútbol y no le atino a ningún partido. Y aunque la política me interesa, también me aburre tremendamente porque la veo como una lucha de mafias y egos. Soy apenas un ciudadano que paga los impuestos porque le toca y que tiene un espacio de opinión. Espero, esta vez, no haber abusado de él.



ADOLFO ZABLEH DURÁN