Los reyes del mundo

Poco a poco nos han ido quitando cosas que antes teníamos. Hablo de bobadas como el pollo asado, que solía venir con todo: papas, arepas, plátano. Ahora vas a un Kokoriko y te cobran todo por aparte, hasta el guacamole. Lo mismo las heladerías. Tanto dulce te daba sed, y te regalaban el agua en vasito; ya no. Por estos días te la venden en botella y, encima, te preguntan si la prefieres con o sin gas.

Pero no todos esos cobros adicionales son pendejadas, que enriquecerse a punta de vender conos puede ser difícil. Ahí está Win Sports, el canal deportivo, que va a sacar una versión prémium para que paguemos de nuevo por lo que ya habíamos pagado: ver el fútbol colombiano. Yo no entiendo con qué cara nos van a pedir más por ver los partidos de la liga local, que es bien discreta. Dicen que precisamente por eso lo hacen, para que los equipos reciban más y puedan reforzarse, pero suena a mentira.

La verdadera razón luce más sencilla y obvia: los dueños de la señal quieren más plata. A ver cómo les va, porque, viendo el nivel de nuestro torneo, la cuota para que los equipos mejoren va a tener que ser muy alta.



Aunque muchos terminaremos pagando, no solo porque nos gusta el fútbol, sino porque es el analgésico preciso para soportar la realidad que se nos viene. Otra cosa que nos van a cambiar, esta sí vital, es la jubilación. La reforma pensional es una bomba de tiempo, y hay que hacerla sí o sí. Nos van a aumentar la edad de jubilación y parece que nos van a bajar el porcentaje de salario que recibiremos después del retiro. Nuevamente van a sacar excusas políticas y sociales, pero la calle siempre llega al mismo lugar: quieren más billete. O en este caso lo necesitan, da igual. Algo así pasó en Argentina hace poco, y el asunto terminó en enfrentamientos entre policía y manifestantes, heridos y detenidos.

Son nuestros dueños y van por más. Se han acostumbrado tanto a recibir que si no les damos voluntariamente, nos lo quitan con mecanismos que se inventan o simplemente a la fuerza.

No veo cómo acá vaya a ocurrir algo similar si vivimos dormidos, no protestamos por nada. Cuando se tomaron el Palacio de Justicia nos pusieron un partido por televisión (gratis) para que no nos diéramos cuenta de nada. En Argentina, en cambio, con todo y lo futboleros que son, no pierden las ganas de protestar cuando sienten que les arrancan el dinero del bolsillo.



Cuando usted no entiende una decisión, un hecho, una ley, una reforma, es que detrás hay plata de por medio. Ocurre con el fin de la neutralidad en internet. La red nunca será la misma, y otra vez nos va a tocar pagar de más por aquello que ya teníamos. El mundo está lleno de gente mala que posa de buena, y a ella le hemos entregado todo. Son nuestros dueños y van por más. Se han acostumbrado tanto a recibir que si no les damos voluntariamente, nos lo quitan con mecanismos que se inventan o simplemente a la fuerza.



La plata es necesaria pero sucia, por eso usted ve que los comerciales de banco no hablan de ella, matizan el asunto con ideales como los sueños, el futuro, la familia. Ponen música conmovedora y un locutor con buena voz, y ahí nos tienen en fila haciendo transacciones. Los bancos viven creciendo y nunca están contentos. A agosto de 2017 habían ganado casi cinco billones de pesos y aun así, ni idea de para qué, quieren más.



Un economista podría explicarlo, pero hay temas que se escapan a las finanzas porque pertenecen más al campo de la lógica, y, digan lo que digan, una cabeza sana no está pensando en tener siempre más dinero. Bayer está que compra Monsanto por una cifra superior a sesenta mil millones de dólares, y Jeff Bezos, el tipo de Amazon, empezó vendiendo libros en internet y hoy no tiene dónde guardar la plata. Es dueño de The Washington Post y de la cadena de supermercados Whole Foods, entre otros juguetes. Son ellos, no los gobiernos, los verdaderos dueños del mundo, pero a este paso, en unos años no va a quedar mundo para gobernar.



ADOLFO ZABLEH DURÁN