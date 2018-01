Estoy cansado de los biempensantes, esos que tienen la medida exacta de todo en este nuevo mundo. Ahí donde ven un mal pensamiento, un comportamiento que según sus estándares no se ajusta a como tienen que ser las cosas, saltan para censurar y corregir. Y opinan de todo, de religión y de sexo, de política y de medioambiente, restregando el carné de expertos. El mundo es un lugar malo no obstante sus buenos deseos, porque si de ellos dependiera, esto sería un paraíso, seguro.



Se creen por encima del resto así posen de humildes. Pasó con Thor, el famoso perro cuyo abandono por una pareja en un carro quedó grabado en video. De inmediato saltaron, ágiles, a condenar el episodio más con el deseo que con otra cosa.

Días después salió la pareja acusada a explicar que el perro no era de ellos y que lo que hicieron fue una treta para zafarse de él. Si están mintiendo o diciendo la verdad, no importa, el daño ya está hecho: en evidencia quedaron la placa del carro y el nombre de los dos. Recibieron amenazas y señalamientos de la manada de indignados, que, legitimada en el dolor que le causaba una nueva injusticia, salió a atacar con insultos y violencia. Se creen mejor que lo que critican, y no hay tal. Se sienten, no sé, el faro más brillante del librepensamiento y no son más que la turba de Los Simpson. Ignorantes como cualquier hijo de vecino, se apoyan en el de al lado para salir con la tea ardiente a ver a quién hay que quemar.



Agotan tanto que yo, que me tengo en un inmejorable concepto y me identifico con varias de las causas biempensantes, a veces me planteo cambiarme de lado: volverme taurino, uribista, oponerme a la paz, condenar el aborto, el castrochavismo y abogar por la familia tradicional. Es que dan ganas de llevarles la contraria solo para verlos con rabia, desacomodados en su pedestal.

Opinan de todo, de religión y de sexo, de política y de medioambiente, restregando el carné de expertos. FACEBOOK

TWITTER

Hay días en los que me levanto creyéndome noble, y amo a los animales y me ofendo por todo, y cuido la naturaleza, y sobre todo no me cabe en la cabeza que alguien pueda pensar diferente a mí y aun así tener razón. Pero después de portarme tan bien y de arrancarme las vestiduras por toda la maldad del mundo, y de sobreactuarme con pendejadas como que si 'Game of Thrones' empezó, se acabó, mató a mi personaje favorito o botó un spoiler que me arruinó la próxima temporada, me despierto fascista y siento asco por los pobres, los homosexuales y los mamertos, me creo todas las noticias falsas que encuentro en internet y vitoreo al mejor presidente de la historia de Colombia, duélale a quien le duela, y justifico su existencia y todos sus actos por absurdos que sean.



Es que es bien extraña la sensibilidad que manejan los biempensantes, y no se entiende su forma de hacer justicia, su poca capacidad de reflexión y el deseo que tienen de imponer sus ideas como sea. Son la nueva caverna. No hay un ápice de irreverencia en ellos, de novedad, de ideas revolucionarias, son predecibles hasta en sus protestas. Y, encima, están matando el humor.



Son también una fotocopia. Todos tuiteros. Admiran a Frida Kahlo y su relación tóxica con Diego Rivera, odian a Maluma porque no canta lo que a ellos les gusta y son ecologistas de ocasión: condenan los pitillos y las bolsas plásticas, pero no tienen problema con consumir plástico en un millar más de formas.



Yo no sé si se enteran de cómo funciona esto, pero no es que estén precisamente salvando el mundo. Y no tienen razón, principalmente porque nadie la tiene; en este experimento que es la vida, el ensayo y error es la fórmula que nos hace avanzar, y todos, absolutamente todos los humanos, cuando hacemos o decimos algo es porque estamos convencidos de tener la razón. A ver si toleran más, atacan menos y empiezan a lidiar con la diferencia, así los joda.



ADOLFO ZABLEH DURÁN