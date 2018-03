Los aguacates

Quedamos retratados con la polémica que se armó por unos aguacates. Fue que Petro los nombrara para que los insultos empezaran. “Mamerto idiota” va, “Paraco hijueputa” viene; se demostró que acá nos peleamos por un chicle pegado en el piso y que el problema de Colombia no son las Farc, sino los colombianos.

El aguacate es una maravilla, lo que no entiendo es el afán por alabarlo mientras se sataniza al petróleo, como si fueran excluyentes. Se nos está yendo la mano con el aguacate en particular y con ser tan biempensantes en general. Nos agarramos del derrame del petróleo en Santander para buscar alternativas que no fueran tan agresivas con el ambiente, y ahí apareció el aguacate, que, además de ser rico, le ha dejado a México un chingón de dinero, ¿entonces por qué no aplicar la misma?



Y no digo que no sea una buena alternativa para la economía, pero de ahí a volcarse con furia hacia él demuestra mucho vacío y poca estructura, como cuando nos enamoramos del primero que nos dice tres cosas bonitas. ¿Qué creen? ¿Que los problemas se solucionan tan fácil y que después de toda una vida de no encontrar el camino aparece el aguacate en toda su perfección para sacarnos de pobres?



En México le llaman ‘oro verde’, y solo en Michoacán los ingresos por su venta llegan casi a los mil millones de dólares anuales, gracias a la alta demanda en Estados Unidos y Europa. Hasta ahí, todo muy bello, el tema es que cada año se deforestan unas 1.000 hectáreas de bosque para ser reemplazadas por cultivos de aguacate, que demandan el doble de agua.



Es ahí donde el argumento ecológico se me va al carajo, porque lo que tenemos es ecologistas de ocasión que utilizan el doble rasero de acuerdo con lo que les parece bien o mal. Aguacate, bien; petróleo, palma y minería, mal; tumbar bosques para sembrar aguacates, bien; deforestar el Amazonas, mal; objetos varios hechos de plástico, bien; pitillos y bolsas, mal; matar un cerdo para hacer lechona, bien, qué delicia, deme dos platos; abandonar a un perro, mal.



De acuerdo con que no se puede vivir solo del petróleo. Si Arabia Saudita y Emiratos Árabes están nadando en él, y aun así están buscando fuentes alternativas de ingresos, hay que pararles bolas porque saben algo que nosotros no. La misma atención hay que ponerle a Alemania si prohíbe el ‘fracking’.



A mí no me da miedo que el aguacate entre a nuestra economía, más bien le temo a que nos pase lo mismo que con la gasolina. Ya veo el aguacate a precio de caviar en Carulla, a Kokoriko cobrando el guacamole más caro que el mismo pollo y a los Rausch echándoles partículas de aguacate a sus platos para aumentar sus ingresos.



También le temo a la dictadura de los extremistas de las causas nobles, esos que condenan lo industrial al tiempo que son fanáticos del aguacate, la quinua y la cúrcuma. Están los vegasexuales, por ejemplo, veganos que no tienen sexo con carnívoros para no contaminarse con sus fluidos. Son tan radicales como el que se lleva a cien de un bombazo en nombre de Alá. Luego está quien lleva el radicalismo a otro nivel y junta ambas cosas: en Francia acaban de condenar por apología del terrorismo a una vegana que celebró públicamente la muerte de un carnicero en un atentado terrorista.



Hace poco leí que estaba de moda pedir la mano entregando el anillo dentro de un aguacate, linda forma de juntar la pasión por lo ecológico con el gusto por consumir objetos producto de la minería. Se trata de esas noticias tan absurdas que toca buscarlas en varios medios para confirmar que no son falsas. Y si elegir un buen aguacate para un almuerzo de martes es estresante, no quiero imaginar lo que produce encontrar el perfecto para pedir la mano de la mujer amada. Y como para acciones pendejas, reacciones radicales, si yo fuera mujer y mi novio me propone matrimonio con un aguacate, no me quedaría otra que volverme lesbiana.



ADOLFO ZABLEH DURÁN