Quiero plata, y es raro oírlo cuando viene de alguien que tiene claro que hay poco dinero en el oficio que escogió para vivir. Lo que pasa es que el otro día vi que una famosa modelo había hecho dos fiestas de matrimonio, una en Colombia y otra por fuera, todo muy lujoso. Y analizando la vaina, me di cuenta de que para llevar una vida con una mujer así se necesitan, por lo menos, cincuenta millones de pesos al mes. Usted se gana cuarenta y no le da para estar con ella, viviría con el saldo en rojo. Obvio, no se casó con un empleado de gama media, sino con un hombre dueño de media Colombia. Bien por ellos.

Y no es que quiera estar con alguien así, no es mi tipo de persona, más allá de que sea una de esas mujeres que te dejan sin aire, sino que para buscar dinero se necesita una motivación clara: querer salvar al mundo (o dominarlo), comprarle una casa a tu madre, ser el más rico del barrio, vengarse de quienes te trataron mal cuando eras un don nadie sin dinero o estar con una modelo. Noble o banal, lo que sea, pero metas concretas.



Si su objetivo es conseguir plata como sea para sobrevivir apenas, o tener de sobra para después no saber qué hacer con ella, podrá estar lleno de propiedades e inversiones, vivir en un penthouse de tres pisos en el edificio más alto de la ciudad, en fin, todas esas cosas materiales con las que la gente sueña, que nunca se va a sentir pleno. Vea no más a los de Interbolsa, vivían rodeados de plata porque era lo que más les gustaba, tanto que hicieron propio el dinero de los demás, y vean cómo terminaron por no saber cuándo parar.



A ratos parece que la gente se la pasa triste porque toca andar por la vida consiguiendo plata precisamente para seguir viviendo, y eso amarga a cualquiera. ¿Han visto que ahora hay toda una corriente que fomenta viajar más y establecerse menos? No es porque busquen vivir a pleno mientras conocen el mundo, sino porque cada vez es más económico viajar, mientras que la finca raíz está por los aires. No lo hacen porque sean almas libres, sino porque están arrancados. Y es entendible, si cualquier roto no baja de 200 millones de pesos, cantidad suficiente para hacer al menos veinte buenos viajes.

Yo no sé para qué quiero más dinero si el que tengo me sobra, y eso que vivo en arriendo. A ratos me gustaría tenerlo a montones para saber al menos que esa no es la respuesta a nada. Con dinero podría estar con una mujer despampanante que solo se saciara coleccionando carteras Louis Vuitton, joyas Cartier y recibiendo carros sorpresa como regalo de cumpleaños. A veces toca irse a extremos sin sentido para entender que una vida sin propósito aburre.



Porque parece que con la plata lo hubiéramos entendido todo mal. Tenerla debería liberar, pero a nosotros nos esclaviza. Con dinero se pueden obtener tiempo, tranquilidad, el lujo de no tener que responderle nada a nadie, pero quien la acumula siempre quiere más, por eso se llena de empresas y empleados y planes de expansión y créditos bancarios.



Plata les sobra, pero nunca tienen tiempo para algo diferente a producir más, como si ignoraran que es una carrera que no pueden ganar.



La otra es que tampoco hemos entendido que el dinero no hay que acumularlo, hay que dejarlo fluir porque es energía. La riqueza se crea, desaparece y se vuelve a crear. Lo entenderíamos si pensáramos desde la abundancia y no desde la escasez en la que nos criamos. A usted le cae un billete de cincuenta mil y se aferra a él porque cree que no va a poder ganarse otro. Déjelo ir, siga con su vida y verá que vuelve a usted multiplicado. Eso, si tiene un plan, una razón para levantarse cada mañana diferente a hacer plata. Eso mismo dicen muchas religiones, solo que olvidan mencionar que el objetivo de la vida no puede ser adorar a un dios que, sin importar cuánto recaude, siempre necesita más.



ADOLFO ZABLEH DURÁN