La llamada

Llamaron de Movistar a decirme que tenían la opción de mandarme la factura virtual y no en físico dizque para salvar el planeta (ahora a cada estrategia para bajar los costos de producción le meten ecología), y yo contesté sí, pero no como el “Sí, quiero” que se da en el altar, sino como “Sí, cuénteme más”. Inmediatamente del otro lado me dijeron que quedaba registrado que yo había accedido al cambio, que muchas gracias y que buen día. Luego me colgaron sin que yo pudiera replicar.

Así de mala leche son los operadores de celular, por eso los viven sancionando. Entre usted a internet y verá que cada tanto sale la noticia de que los multaron con una millonada. La última, fechada en julio de este año, habla de una sanción de 4,7 billones de pesos, la condena más grande fallada a favor del Estado. Hace poco supe de una señora de escasos recursos que cargó su línea prepago de Tigo con $10.000 y a los diez minutos su saldo estaba en ceros por culpa de un horóscopo vía mensajes de texto que jamás solicitó.



Por mí que los sigan multando, ya que pasar por encima del consumidor parece ser tan buen negocio que ninguna sanción les hace mella. Ahora el dinero parece estar en dejar a los usuarios sin internet, ¿o no han notado que todo el mundo anda diciendo que se quedó sin datos? Hace unos años cobraban los minutos como si fueran oro, ahora los regalan como baratijas porque todo los hacemos por internet. Yo tengo un viejo plan 3G de internet ilimitado que ya no existe y todas las semanas llaman a proponerme que si me cambia a 4G limitado me regalan 1500 minutos y 2000 mensajes de texto al mes. ¿En serio? ¿Por qué no me enciman también un beeper?

Y voy a perder, lo sé. Un día me van a coger mal parado y así como me quitaron la factura en papel voy a quedar atrapado en un peor contrato a cambio de darles más plata. Lo de pagar más lo soportaría si me fueran a dar un mejor servicio, ¿pero dígame usted de qué manera quedarse sin plan de datos a mitad del mes es una mejora? Lo de la factura en papel me preocupa más porque soy un dinosaurio que si no ve el recibo en el mesón de la cocina lo deja vencer y le cortan el servicio. A ver cómo soluciono eso porque según ellos ‘El sistema’ ya no permite reversar dicha situación.



Pero la lucha no es solo contra los operadores de celular, es con la tecnología en particular y con el servicio al cliente en general. Entre más subdesarrollado es un país menos funcionan los adelantos y menos razón tiene el cliente, y en esos dos aspectos Colombia encaja perfecto. No es solo que las llamadas se caigan y los datos funcionen a medias, es que la línea para pagar con tarjeta en la fila del supermercado vive caída, al igual que en los puntos de pago de Baloto. Es una manera de robar porque ofrecen y cobran servicios que en realidad no prestan. Aunque los usuarios también ponemos nuestra dosis de atraso. Cuando vamos a un cajero siempre hay uno que se demora como si en vez de retirar dinero estuviera actualizando el RUT, porque hay que ver la tortura que es actualizar el RUT por internet, otro de esos trámites que se inventaron para facilitarnos la vida pero que terminan amargándonos el día.



Mientras usted lidia con sus propios acosadores, a mí me tienen seco los de Movistar. No solo me inundan de mensajes el celular que compré con ellos, sino que me llaman a la par de varios bancos donde ni siquiera tengo cuenta. Día de por medio me ofrecen tarjetas, descuentos, compras de cartera, seguros y demás beneficios que no quiero. Me siento incómodo, pero más que incómodo, sitiado. Me gustaría saber de dónde sacaron mis teléfonos (llaman a la casa también) pero también por qué me preguntan por qué cuando les digo que no estoy interesado en lo que quieren venderme.



ADOLFO ZABLEH DURÁN