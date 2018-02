Nikolas Cruz se llama el joven que mató a 17 de sus excompañeros de colegio en Parkland, Florida. Una matanza más en una escuela, pero no va a pasar nada porque la vida no está en peligro. Somos siete mil millones de personas, más de trescientos millones en Estados Unidos. A cambio, la industria armamentista mueve en aquel país miles de millones de dólares. Se calcula que en Estados Unidos hay más armas que personas, aunque las cifras hablen de nueve por cada diez persona, una salvajada igual. Entonces, los treinta mil muertos por armas de fuego al año son un mal menor que sirve para sostener uno de los pilares de su economía. Después de una matanza suben las acciones de las empresas que fabrican armamento, entonces qué importa.

Masacres como las del colegio en Florida, la de Las Vegas que dejó 58 muertos, o la famosa de Columbine suelen ser perpetradas por hombres blancos solitarios, marginales que no hablan con nadie y que se vuelven amigos de las armas que adquieren libremente en almacenes por departamentos. Así como compran leche y ropa interior, se llevan a casa una nueve milímetros, por si acaso.



Y es raro, porque te venden de manera legal algo que se usa para matar, que es ilegal. Llega un tipo con pinta sospechosa (o no), se antoja de un arma y se la dan sin preguntarle mayor cosa. Imagine usted ser empleado en un almacén de esos y que alguien le pida un AR-15, rifle de asalto que usó Cruz, como quien llega a un restaurante con ganas de arroz con pollo.



Yo me moriría del susto, primero de que la usara contra mí, y luego de imaginar a quiénes va a matar. A partir de ahí estaría pendiente de las noticias en busca de la próxima masacre y para tal cosa recordaría no solo la cara de la persona, sino su nombre cuando le pidiera su identificación, que es lo único que se necesita para completar la transacción.

Trump también es un hombre blanco solitario. No porque esté loco, sino porque se siente superior y en su pedestal no lo acompaña nadie. Luego de cada masacre sale con lo de siempre: “Mis pensamientos y oraciones con las víctimas”, pero es un discurso repetido, como quien dice un padrenuestro. Y encima no hace nada para solucionar el problema; al revés, apoya a la Asociación Nacional del Rifle, que financió parte de su campaña presidencial. Esas fotos de víctimas, de amigos y familiares llorando no le importan, ni siquiera las ve. Trump carece de mucho de lo que debe tener un gran líder, en especial de empatía.



Con tipos como Cruz todo comienza con chistes. Ves que en tu colegio o en tu trabajo te ha tocado alguien raro, que habla poco y mira de forma inusual, y empiezas a bromear con que un día va a llegar disparándole a todo el mundo. Es gracioso porque es verdad y porque las probabilidades de que te toque son mínimas. Luego, si eres lo suficientemente de malas, la tragedia toca a tu puerta y las risas se van al carajo.



Entre el chorro de información sobre la masacre leí que de niño Cruz era inquieto, que le había tirado huevos a un carro, robado el correo a los vecinos y mordido a otro niño. En seguida me asusté porque hace ver muy delgada la línea entre la travesura infantil y las ganas de acabar con el mundo. Yo no es que quiera matar gente, ya no, pero a veces me siento orgulloso de no cometer crímenes que podría hacer, como cuando me cruzo en una calle solitaria con una madre y su pequeño hijo, o cuando invito a alguien a casa a cocinar y corto algo con un cuchillo. Acá en confianza, mi gran temor es perder el control un día, matar a veinte, salir en las noticias y que mis conocidos digan que nunca había dado señales de ser capaz de tal cosa.



Pero de qué me sorprendo, si soy otro hombre blanco solitario, que además de una característica sospechosa, es también una gran bio para Tinder.



ADOLFO ZABLEH DURÁN