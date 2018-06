Vean que yo hace rato vi el meme de la hija perdida de Petro, y enseguida supe que se trataba de la actriz Mia Khalifa, solo que me quedé callado por pena a que supieran que veo porno. Ahora que es viral ya no me siento tan mal por hablar del tema.

Una cosa así solo la difunden tres personas: un mala leche, un ignorante o un gracioso. A los seguidores de Petro les habrá parecido tan descabellado que es chistoso, mientras que el creador de la historia debe de ser un malintencionado de proporciones mayores, lo mismo que los que no quieren que el exalcalde de Bogotá llegué a la presidencia, por eso decidieron echarle gasolina al rumor.



Debe de haber pocos partidarios de Duque que no saben que en realidad es Mia Khalifa, diga usted una que otra tía que se come cualquier cuento que ve en internet. El resto ha visto sus videos o conoce perfectamente de quién se trata, solo que, al igual que yo en su momento, eligen hacerse los que nada saben. Pasa que mientras más ‘correcta’ es la gente, más cosas reprimidas tiene en su interior, de ahí que tantas personas en apariencia ejemplares resulten envueltas en escándalos. Lo malo no es que les guste el sexo, lo malo es posar de virtuoso y proclamar que practicarlo de cierta manera está mal, para después darse rienda a escondidas, rasgos frecuentes en los religiosos, por ejemplo. A todo el mundo le gusta el sexo, solo que la mitad de él es un arrecho enclosetado.



Yo también estoy dentro del clóset en muchos aspectos, pero no en ese. Suelo decir, por ejemplo, que mi grupo preferido es Led Zeppelin para hacerme el rudo, pero suena Chains of Love, de Erasure, y la canto con toda. Se supone que mi serie preferida es Seinfeld, pero veo a escondidas Friends, de la que me sé de memoria todos los capítulos, y en materia de cine hablo bondades de Goodfellas, aunque lo cierto es que no puedo cambiar de canal cuando por televisión dan Notting Hill.



Por otro lado, siempre me he creído de centroizquierda, pero con todo esto que está pasando parece que soy derechista, y más cuando están diciendo que votar por otra opción que no sea Petro es querer la guerra y ser cómplice de los ‘falsos positivos’ y la corrupción estatal. Y sí, quizá soy un facho enclosetado aunque tenga matices humanistas. Hasta la fecha me he portado como si las cosas de derecha me incomodaran, y puedo jurar que de manera consciente me fastidia su forma de actuar y de ver el mundo.



Si me preguntan, a la derecha solo le envidio la plata y los privilegios que ella otorga. Igual, no podré votar este fin de semana, así que háganlo bien. Si las cosas salen mal en los siguientes cuatro años, será culpa de los que votaron, yo ahí no tendré nada que ver. La gente suele decir que los malos gobernantes están montados por culpa de los que no votan, pero no se dejen engañar, que es exactamente al revés.



En el clóset también están los que dicen que si gana Petro publican fotos sin ropa o arman un gang bang. Enclosetados porque solo hay una razón válida para desnudarse, tener sexo con mucha gente y, en general, hacer las cosas porque queremos; todo lo demás es excusa.



Ya para irme, quiero decir que Mia Khalifa no me mata. Podrá tener cara bonita y tetas grandes, una de las fórmulas para triunfar en el porno, pero es más bien vaca muerta, lo que quiere decir que tiene sexo como sin ganas. Tan poca alma le mete que parece de derecha, porque otra cosa que suelen tener los que eligen ese lado de la vida es que les gusta el sexo, pero tienen tantos conflictos con él que suelen ser mal polvo. Hay que ser muy ingenuo para creer que Khalifa es hija de Petro, y si en efecto lo fuera, yo lo elegiría no como presidente, sino como suegro; a lo mejor podría sacarle a la hija la comunista enclosetada que vive en ella.



ADOLFO ZABLEH DURÁN