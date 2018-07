El aprendiz

A Duque hay que dejarlo gobernar, que después sale buen presidente y toca tragarnos nuestras palabras. A la fecha, lo que hemos visto de él es que le falta cancha y tendrá que ir mejorando sobre la marcha porque tiempo para foguearse ya no tiene. El presidente electo es, por un lado, un conservador continuista y, por el otro, un showman al que le gustan los reflectores. Solo el tiempo dirá si queda registrado como un buen dirigente o como un protagonista de reality de RCN que se desperdició en la política.

Lo de su visita a España es surreal, y eso que me parece que sus opositores le están dando duro, con sevicia, solo por ser el que dijo Uribe. Lo atacan por todo, hasta por gordo, porque somos malvados por naturaleza, no tenemos empatía. A diferencia del blindaje que le pueden dar otras características de su cuerpo y personalidad, a usted se la montan por gordo, y nadie lo defiende. Donde ustedes ven un títere, yo lo veo también, pero al mismo tiempo veo a un hombre con miedo escénico, un inexperto que lucha contra sus limitaciones. Eso de mandarle saludos al rey de parte de Uribe y Pastrana, y añadir que Uribe “lo quiere mucho”, es más de encuentro de barrio que de otra cosa. Me hizo recordar la primera vez que pedí trabajo y, en vez de hablar de mis habilidades y expectativas para el empleo, empecé a recordar la amistad que unía a mi madre con la madre de quien me entrevistaba. Tenía 19 años, y, por supuesto, no me contrataron.



Pero es que también tienen que entender a Duque. Protegido por Uribe y la prensa nacional, mandarlo solito a un país extraño, sin nadie que lo represente, es mandarlo a la guerra. Y es que no se entrevistó con cualquiera tampoco; por un lado, Felipe VI, todo un Borbón, y, por el otro, Florentino Pérez, un personaje tan poderoso como oscuro, y Emilio Butragueño, una leyenda del fútbol mundial. Yo, que el otro día me crucé en el ascensor del Luznikí con Pierre van Hooijdonk, un delantero holandés nada del otro mundo, y no supe qué decirle, lo entiendo perfectamente. Lo que no me cabe es que, en vez de tratar el asunto con sobriedad, se haya puesto a hacer cabecitas y a buscarle juego a Butrageño (que no le copió), dejando salir el adolescente de colegio que todavía vive en él.

Lo peor es que hay gente que justifica a Duque y defiende lo indefendible con argumentos como que el saludo de los expresidentes era un formalismo para romper el hielo (qué torpe) y que en el encuentro mostró espontaneidad, transparencia y buena condición humana. Lo que le faltó fue peso en las alforjas, e insisto: solo el tiempo dirá si mejora. Y mientras nos reíamos de Duque, él anunciaba a Alberto Carrasquilla como nuevo ministro de Hacienda, lo que parece un indicador de la dinámica del país en los próximos cuatro años: nosotros burlándonos, y él clavándonos; muy Julio César Turbay la vaina.



Lo que se viene también a partir del 7 de agosto son cuatro años de gente haciendo o justificando los errores que reprobó durante los últimos ocho. En los gobiernos de Santos alguien se pasaba un semáforo en amarillo, y salían desde el Centro Democrático a decir que esto era un caos y estábamos nadando en sangre. Populistas también, se la pasaron pidiendo un salario más alto para los trabajadores y más impuestos para los más ricos. Y la mejor: no hicieron sino dividir el país, y ahora hacen un llamado para que nos unamos. Hay que tener cara.



No se apene por tener a este nuevo presidente. Téngale paciencia y, si le sirve de consuelo, piense en el Real Madrid, que está peor. En una misma semana se le fue Cristiano Ronaldo, la federación de fútbol anunció como nuevo seleccionador de España a un reconocido culé como Luis Enrique, e Iván Duque visitó el Santiago Bernabéu.



ADOLFO ZABLEH DURÁN