De domingo a jueves trato de estar a las seis de la tarde frente al computador para ver en vivo la transmisión 'El Chiringuito', quizá el programa de fútbol más popular de España. Y perdonen la expresión porque no me gusta hablar así, pero es una basura; por eso lo veo. Pasa que todos necesitamos algo para intoxicarnos. Unos usan drogas, otros Netflix. Yo usaba la comida chatarra, pero como la corté me toca mirar ese tipo de shows.

El formato es sencillo: se arma una polémica con una serie de panelistas que durante poco más de dos horas discuten entre sí y compiten por ver quién tira el argumento más bajo. Y posan de periodistas, pero en realidad son hinchas radicales de equipos, principalmente del Real Madrid. Tomás Roncero, Alfredo Duro, Eduardo Inda, Juanma Rodríguez. Me los sé todos, hasta Hugo Gatti está ahí, agresivo, machista, anacrónico. Son la caverna, tan cerrados que si vivieran en Colombia serían uribistas.



Del otro lado no se quedan atrás, y el Barcelona también tiene su representación. Son menos y no tan radicales, porque la dinámica del programa es ensalzar al Madrid y atacar al Barcelona, pero son muy parecidos a su contraparte. Los únicos que me causan gracia son Quim Domenech, un catalán con mucha chispa, y Álvaro Benito, exfutbolista del equipo blanco que no oculta su fanatismo, pero que aporta algo de reflexión en medio de tanta locura. Todo conducido por Josep Pedrerol, exculé hoy al servicio del madridismo.

'El Chiringuito' es un show que tiene poco que ver con fútbol y mucho con el amarillismo, y quien lo ve es menos inteligente y sabe menos de fútbol después de cada emisión. Es horrible, pero de algo tenemos que morirnos. Y lo peor de todo es que hay medios colombianos que usan al programa de referencia y reproducen sus contenidos como si fueran serios.



Igual, es apenas un desecho más entre todos los desperdicios que consumimos a diario. Hay gente que se queja porque la gente lee poco y oye reguetón en lugar de música clásica. Pero qué esperaban, si leer es aburrido porque toca usar la imaginación, mientras que en video te lo dan todo masticado. ¿Quién quiere oír esos violines y esos fagots cuando se puede bailar con Mr. Black diciendo que esta noche da serrucho? Mozart también quería dar serrucho, como cualquiera, pero tenía más cosas en la cabeza.



El punto es que duele ver que las cosas que más se consumen en este mundo son basura, al tiempo que grandes esfuerzos intelectuales se pierden, pero no hay que darse mala vida por ello. Greeicy Rendón tiene un video con más de doscientos millones de reproducciones en YouTube mientras que hay académicos que trabajan tiempo completo y apenas sobreviven. ¿Injusto? Ni idea, la vida es lo que es y no es coincidencia que las noticas más leídas del día en los medios sean del tipo ‘El baile de la actriz que incendia las redes sociales’ y ‘La pareja de famosos que acaba de romper’.



El otro día fue trending topic la frase “Zayn y Gigi han terminado”, y yo no tenía ni idea quién era el uno ni el otro, al punto de que tuve que buscarlos. Resulta que Zayn Malik es un cantante con 27 millones de seguidores en Twitter, mientras que la modelo Gigi Hadid tiene 39 millones en Instagram. Yo sigo sin saber por qué es importante que terminaran y me pregunto qué de malo hay en mí, o en los otros, cuando 60 millones de personas siguen en internet a dos personajes de los que yo no había oído hablar.



Esa misma noche murió Stephen Hawking, quizá la mente más brillante de nuestro tiempo, y todos nos lamentamos, pretendiendo que lo conocíamos y hasta lo entendíamos. Incluso hubo varios que lloraron la muerte de Steven Hawkings. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué queremos hacer ver que nos interesa la astrofísica cuando lo que de verdad nos desvive es el perreo?



ADOLFO ZABLEH DURÁN