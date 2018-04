Homenaje a Carlos Vives

Mis felicitaciones a la junta directiva del Festival de la Leyenda Vallenata por rendir este año un homenaje al cantautor Carlos Vives. Si no fue un creador de este bello y universal estilo, sí ha sido un cultor distinguido, pues con su trabajo 'Clásicos de la provincia' logró expandir el universo del vallenato a donde no había llegado nunca.

Sabiamente, Consuelo Araújo dividió en tres escuelas esos estilos, por regiones. Así, llamó ‘vallenato vallenato’ a los del Cesar y La Guajira, ‘vallenato bajero’ a los del antiguo Magdalena y ‘vallenato sabanero’ a los del viejo Bolívar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Vives, por ancestro y estilo en el acordeón, pertenece al vallenato bajero, pues es nativo de Santa Marta.



Hoy hablan de vallenato si tiene parecido a la balada; nueva ola, si son estilos modernos con influencia de la música que se escucha entre los jóvenes. Hay festivales que añaden otro ritmo, además de los cuatro que se usan, que es el ritmo romanza, que se salen de los normales: paseo, merengue, puya y son.



Me sorprendió cuando fui director de Tránsito departamental de Bolívar, una acusación que se me hizo por enriquecimiento ilícito, pues había cambiado de carro, comprado ropa de marca que nunca había usado y arreglado mi casa en San Jacinto.

Apresuradamente tuve que sacar copia de los giros que me hizo Edimúsica y valerme de mi hijo mayor, Andrés, para que los mostrara públicamente incluso a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría; eran las regalías de 'La hamaca grande', que Vives me había grabado. Carlos revolucionó los ingresos de los compositores interpretados; el recaudo aumentó en Sayco y el valor de los contratos de los conjuntos como Silvestre Dangond, los hermanos Zuleta, Beto Zabaleta, Diomedes, etc., se equipararon en cobro y presentación a los conjuntos extranjeros.

El pueblo vallenato debe sentirse orgulloso de que otras regiones y países hayan tomado el vallenato como propio y Colombia se haya llenado de festivales, incrementando el ingreso per cápita de músicos, intérpretes y creadores, cumpliendo una labor social y cultural encomiable que contribuye al mejoramiento del trabajo en Colombia y, por ende, de la paz.



Somos un país de contradicciones y no es raro que surjan críticos por la escogencia de Vives, pero para eso está una junta que en su sabiduría atina a escoger. Me extraña sí que sea esta distinción la última. Para mí, debe no solo conservarse, sino añadirle al festival, por ejemplo, un reinado, un concurso de baile, que tienen otros festivales como el del bambuco, el del joropo, etc.



Otro personaje que merece este honor es Alfredo Gutiérrez. Él, con su universal estilo, cambiaba en un tiempo las canciones vallenatas en música sabanera; es el caso del paseo La banda borracha, del vallenato Wicho Sánchez; cuando se presentó al festival con sus paseos y merengues sabaneros fue rechazado porque el concurso exige estilo vallenato. ¿Qué hizo? Imitó el estilo vallenato y se ganó tres veces el festival. ¿Quién más para merecer este homenaje? Por favor, no supriman esta distinción. Es necesario, por otra parte, para evitar discusiones, que se cree un organismo calificador de máxima jerarquía, como la dirección nacional del derecho de autor o sus filiales, Sayco y Acimpro; además, con algún miembro representante de las casas disqueras y las editoras, que mucho tienen que ver con estas manifestaciones musicales.



A veces, la misma junta directiva duda de si lo que se está tocando es un vallenato moderno o un vallenato clásico, o uno que se rige por la modernidad, por ejemplo de jóvenes que a duras penas conocen el campo de donde salió este género musical. De todas maneras, es enriquecedor que haya discrepancias en la forma como se presentan estos ritmos en el acordeón. De allí la sugerencia antes anotada para que no se pierda el interés de las distintas clases sociales vinculadas a este arte.



ADOLFO PACHECO ANILLO