No se dejen llevar por la demagogia ni por estériles populismos. Lo fácil es dejarse arrostrar por la polarización, por el sectarismo. No caigamos en ese debate vacío, sin aportes. La democracia es algo más: un valor, un sistema, un instrumento para convivir, para la tolerancia, el respeto y la pluralidad.

Ahora que el presidente Duque tomó el relevo en Nariño, el peso de la historia, una vez más, acudirá a Colombia. Tomará entre sus hombros la enorme responsabilidad que otros antes llevaron. Con virtudes y defectos, con errores y aciertos. Con derecho a acertar y también a errar y corregir si el valor y el coraje lo permiten estos yerros.



Pocos países he conocido con tanto orgullo en sus nacionales de ser colombianos, de sentir un himno, un símbolo, una bandera. Todos ellos cohesionan la identidad y el alma de un pueblo y un país que ha conquistado la paz, ahora toca preservarla, avanzar, caminar y concretar realidades que hasta hace bien poco eran improbables primero, impensables después.

Duque tiene por delante cuatro difíciles años, para su país, para él, para sus políticas ignotas hasta el momento. FACEBOOK

TWITTER

Piensen en una Colombia que hoy tiene un peso y una voz fuerte y específica en el escenario internacional y, sobre todo, en esa parte del hemisferio. Una Colombia que tiene que eliminar brechas, simas sociales y fracturas, que debe ser más justa entre los que menos tienen y más equitativas y redistribuidora. Que debe ahondar por la presencia del Estado en todos los rincones del país y departamentos, para desarrollar y apuntalar un estado de bienestar en educación, sanidad, infraestructuras, seguridad. Y dejar también su lugar a la inciativa privada y la empresa. Porque el mercado es sinónimo de apertura, de concurrencia, de competencia y competitividad. Una economía abierta, competitiva, internacionalizada y con seguridad jurídica significa crecimiento, responsabilidad, seriedad, rigor y respeto.



Piensen en Colombia primero, y después, en más Colombia, porque el país lo merece y también lo necesita. Los tiempos han cambiado. La sociedad también. No es la Colombia de Barco, ni de Gaviria, ni de Samper, ni de Pastrana ni de Uribe, es la de todos ellos, cimbreada por los últimos ocho años de Santos que ahora recoge el testigo y el enorme peso de la responsabilidad política el presidente Duque.



Todas esas Colombias conducen hoy a la actual, con sus peculiaridades, con sus problemas, con sus retos, con sus diferencias, con sus sueños. Esa que mañana será legada a nuestros hijos y nietos. Porque ese es el legado que tiene un presidente, tratar de dejar un país mejor que el que encontró. Más justo, más desarrollado, más feliz. Y para ello todos suman. Porque un presidente ha de serlo de todos. Y más cuando en este camino hereda un país con un proceso de paz difícil, pero que no puede tener vuelta atrás. Se lo deben a los colombianos.



Paz, seguridad, confianza, reconciliación y mucha justicia. Pero mirando al horizonte, porque las cicatrices tienen que llegar para curar definitivamente las heridas. Y lucha frente a la corrupción con leyes firmes, transparencias, reforma fiscal, instituciones fuertes y con voluntad de servicio a los ciudadanos. No hay otra finalidad para los políticos. Si se apartan de ello, son y serán otra cosa. Duque tiene por delante cuatro difíciles años, para su país, para él, para sus políticas ignotas hasta el momento. Piensen en Colombia. Vale la pena.



ABEL VEIGA COPO