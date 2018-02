Obispo de los pobres

No poseer nada, no llevar nada, no pedir nada, no callar nada. Probablemente esta frase lo encierra todo, a pesar de emplear hasta en cuatro ocasiones el término nada.

Compromiso, actitud ante la vida, con los pobres, con los marginados, con los que sufren, con los desplazados, con los ignorados, con los indígenas. ¡Quién toca a Pedro toca a Pablo! Una frase pronunciada hace cuatro décadas por un Papa, el Papa Montini, Pablo, cuando a Pedro, Pére, lo querían asesinar.

Varias veces trataron de asesinarlo. Aquellos mismos para quiénes Pedro era molesto. Justicia, justicia social. Eran años durísimos en Brasil: Asesinato, represión, miseria material y moral, dictaduras, terratenientes sin escrúpulos. Mato Grosso, un lugar, un nombre São Félix do Araguaia, un personaje irrepetible, Père Casaldáliga.



Sí, nos referimos a ese profeta de los pobres, un hombre cargado de humanidad, de sensibilidad, de voz ante la injusticia. Como decía el padre Ellacuría, de quién Casaldáliga conserva como reliquia un trozo de hueso de su cabeza, comprometerse con la realidad es cargar con ella, encargarse de la realidad.



Casaldáliga acaba de cumplir 90 años el pasado 16 de febrero. Este catalán, que lleva más de la mitad de su vida en Brasil, ha dedicado su esfuerzo, su ser, a estar con los pobres, con los que nada tienen, con los que sufren.

Este catalán, que lleva más de la mitad de su vida en Brasil, ha dedicado su esfuerzo, su ser, a estar con los pobres, con los que nada tienen, con los que sufren.

Claretiano que a los dos años de llegar a Brasil fue nombrado obispo, le escuché decir una vez que cuando decidió ir este país quemó las velas de su nave para volver a casa. Los pobres no viajan, llegó a decir, algo que cumplió a rajatabla, primero en dolor propio, la muerte de su madre en Cataluña. Después para no cumplir con las visitas ad limina, obligación cada cinco años de un obispo de ir a Roma.



Araguia ha sido, es y será la obra que ha dado sentido a su vida. Su defensa de los pobres, sobre todo de las comunidades indígenas, los indios Xavante, le ha supuesto recibir amenazas de muerte por parte de colonos y terratenientes. Muchos indígenas fueron asesinados. Y su vicario, Joâo Bosco, fue asesinado porque le confundieron con él.



Vinculado a la teología de la liberación no fue entendido ni comprendido a un lado del Atlántico, pero sí al otro, sobre todo por parte de quiénes eran excluidos, apartados, ofendidos, ninguneados en sus derechos y en su dignidad. Escogió seguir a Jesús al lado de los más pobres entre los pobres. Ahí lo vio, lo siguió, lo experimentó.



A su lado, dándoles de comer, preguntando los por qués de esa pobreza y misera, de la injusticia que sufrían. Para otros fue o es tachado de marxista. Cuando en 2005 cumplió la edad límite como obispo, inmediatamente fue sustituido por otro obispo y cuentan que éste pidió que Casaldàliga no estuviera presente a su llegada.



Hoy Casaldáliga es una persona muy enferma, apenas puede moverse, apenas balbucear unas palabras. Su casa está, como siempre lo estuvo, abierta de par en par. Las fuerzas le fallan, pero solo las físicas, no su espíritu, no su inmensa humanidad y fortaleza interior.



Una llama, un compromiso, una actitud vital en la vida y ante la vida, un ejemplo de fe y coraje. Con virtudes y errores como todo ser, pero para la historia aquella frase enérgica de Pablo VI, un gran Papa olvidado, “quién toca a Pedro toca a Pablo”, es una frase que resonó en los fríos muros de muchas conciencias de cristal.



ABEL VEIGA COPO