De nuevo una matanza

Estados Unidos asiste a una episódica y recurrente tragedia. De nuevo, un asesino, un pistolero, un loco -o que tildamos de loco- siembra la desgracia. Hay mucho odio irracional, que sobrepasa a la condición humana. Esta vez fueron diecisiete muertos. Un solo hombre ha llevado a cabo una matanza terrible.

En un país que no termina de conciliar libertad y derecho a portar armas amén de su sacrosanto derecho de índole cuasiconstitucional. Dejémosle en ese cuasi, pero los asesinatos y las matanzas cada poco tiempo son algo repetitivo.



Duelen estos asesinatos. Duele esta masacre, sobre todo por que golpea en casa, sea en Francia, sea en Estados Unidos, sea en España. Y duelen porque las muertes a diario que suceden en África, Oriente Medio, en Irak, en Siria, en Libia, en Egipto, simplemente no nos duelen ni hacen reflexionar. No son mejores unos muertos que otros, pero lo hacemos parecer así.



Tampoco nos duele el drama de los miles de refugiados que huyen de ese fanatismo y terror que el odio siembra. Pero sí nos duele cuando los muertos son occidentales o mueren a nuestro lado. Ese es nuestro doble rasero. El de la inmoralidad y el cinismo. No nos duelen cuando los drones de algún ejército se equivocan o no y matan a médicos de un hospital en Afganistán, pero sí cuando un norteamericano genera el horror en estado puro.

En este caso ignoramos las causas verdaderas, si era porque le habían expulsado, si sentía odio, fanatismo religioso, social… no lo sabemos. Pero diecisiete inocentes han sido asesinados.



¿Qué puede mover a un hombre a la brutalidad? Todo y nada a la vez. No hace mucho, en octubre, en Las Vegas, un tirador dejó más de sesenta muertos. Y hace ahora casi dos años, en San Bernardino, hubo otro igual.



De lo poco que ha trascendido, se dice que el asesino había sido investigado por el FBI. No es la primera vez. Pero la muerte ha ganado, algo ha fallado. No todo es posible controlarlo.



El presidente norteamericano dice preocuparse de la salud mental, pero nada cuestiona el derecho a las armas. Parece no atreverse a preguntar por qué pasa esto en suelo estadounidense. Es una pregunta terrible que en algún momento tendrán que hacerse todos los norteamericanos. Llegará en un momento en que también algunos tendrán que hacer examen de conciencia, pues siempre son los más débiles, los ciudadanos anónimos, los que sufren en sus carnes la tragedia, la sangre y el desgarro.



El pánico se adueñará del país y polarizará la campaña electoral de aquí a noviembre. De poco importan ya las causas de quién es capaz de hacer algo, o lo que digan sus familiares, amigos, etc., la realidad es que este es un país que se ha acostumbrado a estas tragedias y brutalidades.



El miedo está instalado y nada hay más frágil que el miedo ni tampoco más veloz. El odio ha matado, nos ha golpeado en nuestras acomodadas sociedades occidentales. Qué diferente cuando eso sucede casi a diario en países que a nadie importan. Pensémoslo también. Nada es equiparable, pero todo tiene su concatenación. Algo estamos haciendo mal si cada cierto tiempo en las escuelas, los colegios, iglesias, universidades, plazas públicas un tirador juega a decidir quién vive y quién muere.



ABEL VEIGA COPO