Dar la vida por otro

Nada hay más generoso en la vida que dar o cambiar la tuya propia por la de un ajeno. Alguien a quien no conoces. Y, sin embargo, salvas otras vidas. O lo intentas.

Arnaud Beltrame, un gendarme francés, teniente coronel, actuó racional e impulsivamente cumpliendo con un deber que tenía interiorizado hasta la médula: salvar vidas, intentarlo. Nadie le dio orden alguna en este sentido. Decidió, ‘motu proprio’, cambiar su vida por la de un rehén. Le costó la propia y, sin duda, salvó la de esa rehén y quizás algunas más.



Dio un paso más, algo que a nadie es exigible, en un acto de una valentía extrema, sabiendo que podían matarlo. Y así fue. Otros, esos otros que no conocía, sus vecinos que a lo mejor ni siquiera se cruzó con ellos por las calles del pequeño pueblo L’Aude, próximo a Carcassone, donde el terrorismo yihadista escribió una nueva página de horror y terror y miseria moral, le deben su vida, el estar hoy abrazando a sus familias.



¿Caben mayor heroicismo y valentía? Siendo conscientes de que a muchos este heroicismo o tamaña valentía y generosidad les resulta no solo irrelevantes en las sociedades de cristal y apáticas en las que vivimos, sino una auténtica locura. Pocas personas harían esto. Muy pocas.



Hasta tal punto que nos sorprende. Que nos deja estupefactos, paralizados. Porque vemos lo mejor del ser humano frente a la cara asesina del miserable que es capaz, por nada, de asesinar y truncar demasiados sueños en nombre de la nada, en nombre de una locura que algunos mueven de los mimbres del odio, la ira, el terror y un mesianismo de muerte y destrucción.



Frente a frente, el terrorista y el gendarme. El asesino y verdugo ante las fuerzas de seguridad que velan por nuestras vidas, por la paz, por el bienestar y lo hacen anónimamente hasta que una tragedia así arrumba súbitamente. Con la muerte de Beltrame se elevan a cuatro las víctimas mortales y una quincena de heridos. Una irracionalidad que mata, que desgarra, que no es comprensible ni jamás lo será. Un vacío nihilista que ha atrapado a cientos de jóvenes que han optado por el radicalismo de sus ideas y proyectar su odio en las sociedades o bien en las que nacieron o bien en las que “acogieron” a sus padres procedentes de la migración.



El fracaso de ese acogimiento, de la educación, del desempleo, de los barrios marginales y muchos otros factores han preparado un caldo de cultivo complejo y susceptible de explosión social y radicalización individualista.



Pero hoy debemos, al menos, poner en valor lo que ha hecho ese gendarme. Algo que escapa también al propio ser humano de estos tiempos de posmodernidad vacía. A veces hay héroes que no buscan nada a cambio, que solo sirven, que solo ayudan, y lo hacen hasta perder sus vidas. Eso se llama generosidad.



ABEL VEIGA