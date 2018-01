El necio presidente...

…Que no el presidente necio. Pero quizás, apostrofemos o no el adjetivo, el significante no varía. Pero tranquilícese amable lector, no queremos faltar al respeto a nadie. La persona es lo primero. Sea quien sea, fuere quien fuere. Sea presidente o sea el más humilde de los seres, sin rangos ni poderes, sin vanidades ni hipocresías. Nos referimos al presidente Trump. El presidente bravucón pero también ignorante, profundamente ignorante. Maleducado, soez, grosero, de mal gusto. Vocifera insultos, propala descalificaciones, denigra, ofende. Ese es su diccionario, sin código de vida. Exento de cualquier ejemplaridad. Es este un vocablo imposible en su verbo iracundo, en su conciencia y conocimiento definitivamente limitados. Limitadísimos.

No produce ya siquiera sonrojo. Todo lo que hace, casi todo, roza el esperpento por culpa de sus insinuaciones, declaraciones, gestos y bravatas. La estrategia, si es que la hay es clara, a saber, fijarse en lo anecdótico pero nunca en la esencia y contenido de sus decisiones. Estas fluyen por ese subterfugio de hechos aprobados cuando no concluyentes y en los que no cabe marcha atrás. El daño que hace a la presidencia, a los símbolos, con sus vulgaridades daña a la institución, al país y a Occidente. Si es que Occidente, su imagen, en realidad puede algún día recuperarla.



Cualquiera de las tres acepciones, y otra por relación, del término ‘necio’ en la RAE, encaja y describe a la perfección al sujeto, al ínclito del despropósito mediático, que pone al mundo por montera y suelo para pisotearlo. A quien no importan reglas, pautas, procedimientos, mensajes y discursos. Todo a las bravas, como el tema Jerusalén. No importa a quien se haga daño. Lo importante son los intereses que subyacen, y no tanto a su país cuanto a lo que él cree que son buenos, sean para él o para su país o para sus intereses. También económicos. Desprecia casi todo, desconfía de todo. Lo ignora. Pero se crece en la ignorancia a través de la teatralidad, la estulticia y la idiocia. Pero no, no lo estamos calificando ni de estúpido ni de idiota. Este último normalmente puede hacérselo y ser incluso más inteligente de lo que creemos.



Su última estridencia, su último sarcasmo de alguien incapaz de guardar las formas y la educación, es referirse a algunos inmigrantes como procedentes de “países de mierda”. Ese es el credo de alguien que representa lo peor de valores, de la dignidad del cargo, del respeto de un país, pero al final, los países, como las personas, acaban teniendo lo que merecen, sea por pasividad, sea por culpa propia.



El viejo dicho “Dios haga tontos que donde hay zorros listos no crecen” puede aplicarse también a los necios. Los ignorantes. Porque nada hay más peligroso ni vehemente que un necio. Porque están dispuestos a todo en su terquedad, fruto de su propia necedad. El mundo no es de los necios tampoco de los idiotas, pero ha llegado un necio a la cima del mundo y con él todo es decadente. Así de simple.



ABEL VEIGA