Jornada electoral

08 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

Peculiaridad de las elecciones para integrar el Congreso (Senado y Cámara de Representantes) es la de permitir explorar, a través de las encuestas, las incógnitas de la opinión nacional sobre elección ulterior de Presidente de la República, función reservada en el inmediato pasado al voto directo de los ciudadanos. Así estamos viendo cómo se juegan, al mismo tiempo, los señalamientos de las predilecciones preliminares del voto de los ciudadanos para presidente de la República.

Entender y descifrar esta incógnita puede servir para explicarse y valorar las posiciones de muchos compatriotas, no necesariamente movidos por la ambición personal de sacar ventajas para sus propios nombres.



A la memoria viene el sismo multitudinario que pusiera fin a la larga hegemonía conservadora con el nombre catalizador de Enrique Olaya Herrera, en un solo día de consulta electoral. Había sido campaña corta y fulminante, inspirada en la figura de su conductor y fiada del vigor incontrastable de las masas populares. Eran otros tiempos y otros los objetivos propuestos, empezando por la vigencia de los partidos políticos.



En la actualidad, cabría esforzarse más por seleccionar y capacitar a sus cuerpos legislativos en los fines y las funciones que les competen ante la imposibilidad práctica de trazarles por anticipado rumbos definitivos e inflexibles. Habiendo la ocasión y la obligación de proceder conforme a sus funciones y al depósito de confianza que en sus nombres se haya hecho por el electorado, no sin caer en la cuenta de sus límites intraspasables.

Nuevas figuras han surgido que vale la pena analizar en sus pros y contras. Acaso la más destacada sea la del senador Iván Duque Márquez, sin demeritar por ello la reconocida hoja de servicios de Germán Vargas Lleras ni las de los demás participantes en la competencia política. No es de ignorar el papel dinámico y decisivo que viene jugando el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la cabeza de su representación parlamentaria ni la de Gustavo Petro, por ser “harina de otro costal”.



La absorbente preocupación de hoy no debiera relegar al olvido otras fundamentales e indispensables. Tales la lucha contra la corrupción dondequiera que anide y contra la unilateralidad de las políticas económicas cuandoquiera se abstengan de contemplar los focos de miseria como los que abundan en nuestras ciudades principales.



Impulsar sí el proceso de urbanización, pero no a costa de los más débiles y vulnerables. Claman al cielo negociados como los que encuentran asidero en la alimentación escolar de las clases desvalidas o como los que hacen de los dineros públicos de la salud su objetivo predilecto. En general, cuandoquiera su codicia los impulsa a entorpecer el leal cumplimiento de los fines superiores del Estado.



En ningún momento se debe bajar la guardia de la legalidad democrática, trátese de tiempos ordinarios o de compromisos irrenunciables con la comunidad, como los que estamos viviendo en esta época de renovación de los relacionados con el ejercicio de la condición y derechos de los ciudadanos, jamás en peligro de sucumbir por su causa. Lo que los lleva al riesgo supremo de desaparecer son la inercia, la indiferencia o el desgano en su ejercicio. ¿Con qué fin subsistir si los presuntos beneficiados les vuelven desdeñosamente la espalda?



Esta época de ejercicio democrático debiera ser incentivo inexcusable para practicarlo en sus diversas fases, yendo a las urnas o atendiendo a las llamadas racionales de la comunidad cuandoquiera haya razones que las justifiquen.



ABDÓN ESPINOSA VALDERRAMA