Corrupción y problemas en la economía

El país todo se ha estremecido por las revelaciones de corrupción al más alto nivel, ni más ni menos en el Senado de la República, por cuyo recinto desfilaran los próceres de épocas sucesivas. Jamás se habían dado desenvoltura y cinismo semejantes en defensa del provecho personal. Como si fuera algo innato a su sinuosa y discutible investidura popular, recogiendo favores y a su vez haciéndolos en desvergonzado beneficio individual.

Claro que nos referimos específicamente al caso del senador en ejercicio Rafael Elías Vidal (alias Ñoño’ por su papel protagónico en el reparto demoníaco de los sobornos de Odebrecht.



No se sabe qué censurar más: si haberlos recibido en su propio beneficio o servido de obsecuente intermediario para hacer a otros partícipes del acervo de dineros original e irremisiblemente manchados por su destinación criminosa. En esta forma, se estaría labrando su propia suerte, porque a la mano de sus cómplices eventuales otorgaría la carta de la traición. Así habría de ocurrir tarde o temprano.



Duele comprobar que esta peste de la corrupción no se habría de limitar a una rama del poder público, sino que habría de extenderse a las otras, incluida la que tiene por fin supremo administrar justicia. Con comprometimiento de tres exmiembros de la Corte Suprema, al tenor de la imputación del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez: los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. Aquí sí de la frase harto conocida: “¿si la sal se corrompe, con qué se salará la tierra?”.

Pasando a otro tema de actualidad, la salud y el ritmo de la economía colombiana, debemos consignar patriótica preocupación por cuanto significa el cierre parcial o total de los telares de Fabricato, considerando que con los de Coltejer simbolizaban la madurez y el progreso de la industrialización colombiana.



Es un aspecto trivial y episódico o indica algo más de fondo, asociado con la lentificación del resto de los sectores productivos, salvo el caso excepcional de la agricultura y algún otro digno también de aplauso. En efecto, la economía del país registra en general una caída en su crecimiento y los augurios apuntan en la misma dirección. Salvo los impulsos extraordinarios que puedan provenir del Estado.



Es inquietante en verdad el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia. Circunstancia que ha debido advertirse a tiempo y no esperar a los apremios de fuera. Concretamente de los Estados Unidos, a los cuales esta vez no les falta razón.



Por tanto, cabe acelerar la marcha de la sustitución de cultivos y la creación de empleo en otras ramas productivas. Por sobre todo, hay que descartar cualquier permisividad con asomos de regreso al auge del narcotráfico, con pie en esos cultivos vedados.



Sobra advertir la razón del presidente de la República, Juan Manuel Santos, al desechar de entrada cualquier inclinación a intervenir por la fuerza en el régimen político de Venezuela, conforme lo reiteró en su extensa exposición de saludo al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.



No sin reiterar franca discrepancia con los rumbos y el desconocimiento de los derechos fundamentales en esa nación vecina, obvios e ineludibles en todo esquema democrático. Sin perjuicio de la acción concertada de las instituciones que velan en el hemisferio por la vigencia de libertades y garantías fundamentales, propias del sistema interamericano. Así como del disentimiento explícito con la situación interna de la hermana república y su posición adversa a la vigencia de derechos fundamentales, individuales y sociales.



ABDÓN ESPINOSA VALDERRAMA