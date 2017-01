A resistir

La democracia de Estados Unidos está en riesgo, y la última línea de defensa está en la gente. Nació un movimiento de resistencia que los ciudadanos del mundo debemos apoyar. De sucumbir ante la autocracia, la ficha más poderosa del dominó puede arrastrar consigo muchas más del mundo liberal.



La oposición anti-Trump fue derrotada por las reglas formales de las elecciones y, diga lo que diga el Presidente en ejercicio, constituye una mayoría definida en las urnas. Los ciudadanos que la componen están levantando la voz. Día a día presenciamos una combinación de movilización ciudadana, revolución burocrática y estrategia jurídica.



No llevaba 24 horas en la Casa Blanca cuando más de 4 millones de personas se lanzaron a las calles contra la plataforma ideológica del nuevo presidente. La suspensión temporal de admisión de personas nativas de siete países musulmanes –Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen– provocó una ola de protestas en los aeropuertos que, días después, se mantiene viva.



Todo asusta en Trump. Pero produce más temor la virulencia del lenguaje contra México y los musulmanes que las promesas inciertas de un muro de separación o de la sostenibilidad de un cierre de fronteras. Lo primero no produce resultados, pero atrae hasta a gobiernos europeos (¿no autorizó la Unión Europea unos 40 millones de euros para aislar los enclaves españoles en África?), y lo segundo constituye una medida discriminatoria con tres reveses jurídicos en su corta vigencia, cuyo contenido violatorio de la Constitución y del derecho internacional convertirá a la administración Trump en un blanco de ataques políticos y legales.



¿Y qué decir del pronunciamiento de la Casa Blanca sobre el Holocausto que omite el reconocimiento de los judíos como víctimas porque, según el portavoz, muchos grupos también sufrieron? Nada quedará del 'soft power' de Estados Unidos, ese concepto de Joseph Nye tan relevante para la política exterior de ese país, que se expresa en el poder de la persuasión y del ejemplo.



Así uno hubiese querido dar al nuevo presidente el beneficio de la duda, las sospechas de xenofobia quedaron confirmadas con el nombramiento del conocido racista Steve Bannon, estratega ayer de campaña y hoy de la potencia, como miembro del Consejo Nacional de Seguridad, en detrimento de la presencia de generales y miembros del gabinete en ese órgano.



El Estado de derecho está en juego, y la expresión popular requiere un liderazgo. El presidente Obama había prometido expresarse solo si fuera necesario. Menos de 15 días de Trump han transcurrido, y el país lo necesita. No basta con rechazar una orden ejecutiva. Le guste o no, y en rompimiento con la tradición de dar el paso al costado, estará obligado a asumir la dirección de la resistencia en la calle y entre los demócratas, mientras no haya figura adicional que se perfile como reemplazo.



La resistencia contará con la ayuda de una burocracia decidida a dar la pelea. Lo vimos cuando la Fiscal General, integrante de la Rama Ejecutiva, puso la lealtad a la Constitución por encima de la obediencia al Presidente. Lo ratificamos cuando leímos el memorándum de los diplomáticos del Departamento de Estado que señala los peligros de las decisiones presidenciales, y sonreímos cuando constatamos la proliferación de cuentas alternativas de las agencias del Estado en las redes sociales.



Lo que es con Estados Unidos también lo es con nosotros. Si los cimientos allá se agrietan, la estructura de la democracia global se derrumba. A resistir se ha dicho.

Laura Gil