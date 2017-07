27 de julio 2017 , 12:00 a.m.

27 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:



La única solución para detener a los corruptos es volver al control previo. Consiste en un visado que las contralorías ejercen sobre todo cheque oficial, analizando su justificación, previo examen del contrato o circunstancias que lo crearon. Fueron los corruptos quienes lograron desaparecer esta herramienta en la nueva Constitución del 91. Creo que un decreto vía ‘fast track’ podría devolver esta capacidad a las contralorías. La sociedad está consternada ante la magnitud del problema.



- Heli Linares Bejarano

Inmigración de Venezuela

Señor Director:



Dadas las dimensiones que está tomando la inmigración de venezolanos, debemos mantener nuestra posición solidaria, pues las situaciones son cambiantes, como lo hemos apreciado en la historia reciente. En años pasados, los vecinos nos han tendido la mano. Claro que, dadas las condiciones actuales, sería bueno que la ONU brinde soporte económico a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o similares, para poder brindar una atención digna a nuestros vecinos.



- Fidel Vanegas Cantor

La revisión del gas

Señor Director:



Cómo será de bueno el negocio de la revisión de las instalaciones del gas en los hogares colombianos, obligatorio cada cinco años, que se lo pelean cada año las firmas certificadas para tal fin. Es un trabajo que hace un empleado en unos quince minutos, aproximadamente, sin ningún gasto extra, nada más que la papelería.



Siendo las cosas así, las tarifas oscilan entre 47.500 y 79.546 pesos para todo el territorio, cosa que debería tener tarifa única. Estas cifras muestran la utilidad neta para las compañías distribuidoras y las que prestan el servicio de revisión. Cargos que van en detrimento de la economía doméstica, además del cargo fijo mensual y la contribución, que aparecen en las facturas de cobro.



La entidad encargada de esta actividad debería ser estatal, dependiente del Ministerio de Minas y Energía y no estar en manos de particulares.



- James Cárdenas Henao

Tuluá, Valle del Cauca

No solo la gonorrea

Señor Director:



Muy interesante el editorial de este 25 de julio, ‘Gonorrea, un mal salido de control’. Bueno, no es solo esta delicada infección en Colombia. Los afectados por el sida y el herpes zóster también siguen en alza. Es mucho mayor el número de personas con estos males, y el sistema de salud ya no le da importancia a una campaña de prevención. Las relaciones sexuales irresponsables, que afectan hasta a los niños, hacen que esto sea una epidemia delicada. El uso del condón no previene del todo estas infecciones: el sida, y más el herpes zóster, se contagia por la saliva o fluidos que se traspasan los amantes por la boca. En los hospitales mueren todos los días ciudadanos por estas enfermedades, pero se disimula, pues otros males son originados por estos virus.



- Ricardo Alegría Zambrano

Popayán, Cauca

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com