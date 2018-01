Vías para la paz en Catatumbo

Señor Director:



La región del Catatumbo es promisoria, tiene riquezas ambientales, naturales y minerales. Hace años produjo petróleo gracias a la concesión Barco, pero esa riqueza no alcanzó para que por lo menos le dejaran una vía decente entre Cúcuta y Tibú, que hoy sigue con unos obsoletos puentes construidos hace 50 años y muchos tramos en tierra.

Si queremos la paz en el Catatumbo, se debe nacionalizar esa vía, porque el pobre departamento de Norte de Santander no posee los recursos para repararla y modernizarla. Solo de esta manera se podrán sacar el cacao, el fruto de la palma y otros productos de manera segura, sin costos elevados. Esta zona también tiene derecho a vías, por lo menos 3-G; y que no olviden la carretera Tibú-Convención-La Mata para conectar esa región con la costa Atlántica.



Antonio Ríos López

Cúcuta

Los distintos carteles

Señor Director:



Iniciamos con el cartel de la yerba, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de los extraditables; seguimos con el cartel de la Costa, el cartel de Bogotá, el cartel del norte del Valle, pasamos por el cartel de los pañales, y rematamos con el cartel de la hemofilia, el cartel de los refrigerios, el cartel de la toga, el cartel del sida... y la tapa la acaba de poner el contralor Edgardo Maya con su frase: “No hay entidad (del Gobierno) que se salve (de la corrupción)”. Total, por este lado solo quedamos los del cartel de los pendejos, que ya no somos más.

José Vicente Villarreal P.

Una despinchada cara

Señor Director:



El pasado sábado 13 de enero, pasando de Tocancipá, la camioneta nueva en que iba sufrió una pinchada en la llanta delantera; ‘casualmente’, un señor apareció y dijo que trabajaba en un montallantas en una estación de servicio. Me ayudó a montar el repuesto y me dijo que fuera allí. Fui, y dos muchachos bajaron la llanta y me llamaron para mostrarme que estaba pinchada y rajada por dentro en tres partes. Autoricé colocarle tres parches. Simultáneamente, el otro muchacho revisaba las llantas y me llamó para advertirme que la trasera también estaba pinchada. Solicité que la bajaran y, ‘curiosamente’, me mostraron que tenía tres rajaduras y debía ponerle parche. No tenía otra opción. Me cobraron a 50.000 pesos por cinco parches y 75.000 por uno. Total de la despinchada: 325.000 pesos. Posteriormente me dirigí al concesionario para reclamar la garantía. Después del análisis técnico realizado, concluyeron que había sido víctima de los ‘amables’ muchachos, quienes vandalizaron las llantas. Posiblemente ponen elementos punzantes en la carretera y cuando llega el incauto allí lo roban descaradamente.



Jairo Celis Pardo



