Venezuela, una situación muy difícil

Señor Director:



La situación de Venezuela es cada día más tremenda. El pueblo sube el tono de la protesta, y el Gobierno, con sus hombres en armas (que son de su mismo pueblo), lo repele con más violencia. Es triste cómo política y poder pueden dividir una sociedad y causarle daños como hambre, desamparo en salud y atropellos de las libertades. Hay en el hermano país un polvorín que Dios no permita que se prenda más, que se desborde; ya vimos heridos. Para Colombia no es fácil: nuestra frontera es porosa y puede haber una estampida masiva hacia acá. Debemos prepararnos no para rechazarlos, sino con medidas económicas y sociales.José Francisco Piñeres

La profesión médica

La propuesta de la Comisión para la Transformación de la Educación Médica, que incluye recertificación obligatoria cada 5 años, reformas curriculares, unificación de criterios y exigencias y estímulos para capacitación y actualización, es respuesta y contribución a las dificultades que atraviesa el sistema de salud. Es sano pensar que la formación de estos profesionales amerita reforma sustancial en procura de mejorar la calidad en la prestación de sus servicios, pero también es justo y necesario pensar en sus condiciones salariales, prestacionales y laborales, pues, en general, son mal remunerados, poco reconocidos y respetados, no obstante lo costoso de estas carreras en una universidad privada, donde un semestre puede llegar a los 15 millones de pesos; y al graduarse, escasamente recibirán un salario de 3 millones. Si desean mejorar este salario, deberán hacer una especialización igual de costosa y con muy pocas posibilidades de postularse, dada la limitación de cupos (solo aceptan 2 de cada 100 en promedio), además de que no recibirán estímulo económico durante esta formación, cada vez más necesaria en el país. Mineducación y Minsalud tienen la palabra.Gerardo Dussán D.

Persistir en la verdad

Su editorial se refiere al avance del proceso de paz con las Farc. Si hay comisiones en gran parte de América Latina –Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay–, es porque el asunto es serio. Las experiencias de Argentina, El Salvador o Sudáfrica dejan valiosas enseñanzas. La Comisión de la Verdad es para solucionar y avanzar, no para divulgar chismes. No es sano ahondar en heridas que la sociedad quiere que sanen definitivamente, no tapándolas con gasa o curitas, olvidando equidad, paciencia y sensatez como ejes de comportamiento. Es persistir en la verdad; si no, nunca habrá reparación ni sabremos qué nos pasó para no repetir.



Diego Casabianca Escallón



