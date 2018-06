Vandalismo en el Bicentenario

21 de junio 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

A raíz de la publicación en EL TIEMPO en la sección Bogotá Metropolitana titulada ‘Alcaldía pide a Dimayor suspender ingreso de barristas a El Campín’, causa curiosidad que por ninguna parte se mencione a las entidades o personas del Distrito que dieron la autorización para realizar este tipo de manifestaciones vandálicas.

Nosotros estuvimos llamando a la línea 195, a la Policía Nacional y a alguna persona de Asosandiego, y todos nos informaron que no podían hacer nada porque los mal llamados hinchas tenían autorización de la alcaldía, léase local o mayor, no sabemos. Además, este no es el primer cumpleaños de Millonarios; siempre pasa lo mismo. Cuando el doctor Miguel Uribe lo inauguró, el parque Bicentenario sería totalmente nuevo en su concepción, contemplativo, relajante. Pero ahora, miles de personas resultaron allí brincando y destruyendo en la primera plataforma, sin ningún tipo de control. Por eso nadie quiere vivir en el centro. ¿Y nosotros pagamos nuestros impuestos para qué? Por favor, que nos ayuden a conservar este parque y a protegerlo de los desadaptados de siempre.



Sandra Forero

Una mujer perseverante

Señor Director:

La doctora Marta Lucía Ramírez es la primera vicepresidenta de Colombia, quien representará a todas las mujeres de nuestro país y será una excelente funcionaria debido a su persistencia para lograr los objetivos que se propone. Hará un buen equipo con el presidente Duque, quien demostró orden en su discurso y un gran deseo de conciliación, lo contrario del discurso resentido de Gustavo Petro, que fue solo más de lo mismo de la campaña. Creo que quedamos muy bien representados y debemos poner toda la energía para que el desarrollo y la honestidad se reflejen en nuestra querida Colombia.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

Solo fue un partido

Señor Director:

Lógico que nos duele y entristece que nuestros muchachos hayan perdido su primer partido con los japonesitos. ¡Pero me molestan algunos comentaristas que destruyen con sus opiniones a nuestros muchachos, que creo que dieron todo lo que pudieron!

A ver, lo que pasó fue demasiado: a los 4 minutos: ¡expulsión, penal y gol! ¡Muy difícil de manejar! Además, tranquilos, tómenlo como un acto de solidaridad con Alemania, la campeona mundial con 4 estrellas. ¿Por qué aquí se emberracan tanto con los nuestros? ¡Ánimo, muchachos! ¡Solo fue un encuentro, y vienen los otros! ¡Tranquilos, ustedes van a mostrar su casta! ¡Y si no ganamos, prometo seguirlos admirando, valorando y queriendo con muchos otros colombianos que vibramos viéndolos darlo todo en las canchas!



Ilse Bartels L.

El polio en Venezuela

Señor Director:

Escribo para agradecerles por dedicarle un espacio privilegiado, como el editorial del 16-06-2018, ‘Polio en el vecindario’, en un prestigioso medio de la talla de EL TIEMPO, a una de las aristas de la crisis generalizada que vive Venezuela, como lo es la salud. Es muy triste ver cómo miles sufren y otros mueren por consecuencia del caótico sistema que impusieron en el país, a sangre y fuego.



Miguel Cardozo

