Señor Director:

En medio de tantas frustraciones, amenazas y fracasos a que estamos expuestos diariamente, nos sorprendió el extraordinario Éider Arévalo, al ganar la medalla de oro en el Mundial de Atletismo Londres 2017 en los 20 kilómetros de la marcha.

Este deportista demostró que con esfuerzo, persistencia y resistencia se alcanzan meritorios triunfos. El oro conseguido por Arévalo nos llena de orgullo y esperanza. Felicitaciones para este connotado atleta, que ha de servirnos como modelo para las futuras generaciones. Estos logros contradicen la intención de recortar el presupuesto de la Nación para 2018 en Coldeportes, Colciencias, Minambiente y Mincultura, pues así se demuestra que esta inversión sí vale la pena.



- Gerardo Dussán D.

Señor Director:

Se retira un grande, Usain Bolt, sin colgarse esta vez el oro. Pero nadie le quita las once medallas ganadas limpiamente, como ejemplo de honestidad y de que lo suyo fue a base de sacrificio y virtudes. Es una gloria del deporte mundial. Y nosotros tenemos otra promesa hecha realidad, con la medalla de oro de Éider Arévalo, a quien Dios proteja para que siga triunfando, y ojalá nuestros deportistas sigan siendo apoyados, porque estos son los frutos.



- José Francisco Piñeres

Una Bogotá más humana

Señor Director:



La situación del metro para Bogotá sigue en el debate. Pero ¿por qué no tratan de solucionar otros problemas que son claves, como por ejemplo el relleno donde depositan las basuras, que ya no es suficiente? ¿Por qué no mejoran la calidad del aire, aplicando castigos a quienes lo contaminan? Hay chimeneas con ruedas, como buses de TM, camiones, busetas, particulares, que requieren revisión. ¿Dónde están los controles? ¿Las barras ubicadas en la troncal Caracas para separar y evitar colados de qué color son? Están llenas de hollín.



Puede que seamos una de las pocas ciudades sin un medio de transporte como metro, pero ¿no sería mejor tener una ciudad con la mejor calidad de aire, con más seguridad, sin habitantes de la calle por doquier, con calles y andenes libres de carros en reparación mecánica? Una Bogotá realmente más humana.



-Alberto Bernal

No ignorar a Cartagena

Señor Director:



Es increíble lo que pasa en la histórica Cartagena. Es la ciudad del turismo, de los congresos, es patrimonio cultural de la humanidad, etcétera. Sin embargo, pocos hablan de la otra Cartagena, la que enfrenta una crisis de institucionalidad, la que se roban los políticos, la de la exclusión social, la de la pobreza extrema, con inseguridad urbana, la que hoy tiene a sus máximas autoridades en la cárcel. El interés por cambiar a la Ciudad Heroica no pasa de ser una promesa de cada campaña política. Al final, nada pasa. ¿Hasta cuándo seguiremos ignorando a Cartagena?



- Mario Patiño Morris

