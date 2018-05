Urge la troncal de los Andes

Señor Director:



De acuerdo a su editorial del último viernes en relación con las restricciones al transporte de carga, por las decisiones adoptadas por los alcaldes de Bogotá y de Chía, es oportuno recalcar que todo se debe al inmenso atraso que tenemos en la infraestructura vial para el ingreso y salida desde y hacia la capital del país.

Se tiene entendido que Peñalosa cuenta con un proyecto para dar soluciones futuras sobre las autopistas Sur y Norte y sobre la calle 13, en donde está planeada la construcción de una troncal para el sistema TransMilenio. Pero la pregunta es para cuándo.



En cuanto al municipio de Chía, efectivamente la avenida Pradilla hace bastantes años colapsó, la administración anterior invirtió bastante dinero en estudios para ampliarla, pero por motivos que se desconocen, el actual alcalde los desconoció y como consecuencia se interrumpió en parte la comunicación con el norte de Cundinamarca.



Se requiere que el Gobierno Nacional, a través de la ANI, tome cartas en este asunto y de manera urgente ordene a la concesionaria construir pronto la troncal de los Andes, pues tan solo son 3,2 kilómetros, la cual llega directamente a la autopista Norte.



Álvaro Villamarín González

Cuota colombiana en boda real

Por fin se dieron el sí quiero la actriz y activista californiana Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra. El mundo cambió y ahora la realeza escoge y no son programados como en el pasado. Ella, estadounidense, mulata, divorciada y tres años mayor. Y él, pelirrojo, bonachón y brincón. La cuota colombiana no podía faltar.



La diseñadora de moda Deida Acero, nacida en Neiva, Huila, es la encargada hace más de 35 años de elaborar no solamente los sombreros de la realeza inglesa, sino también los de muchos nobles y plebeyos. Estos extravagantes sombreros femeninos son símbolo de elegancia y distinción. Deida diseña para el mundo entero y por eso es pertinente destacarla como una gran representante de moda colombiana en el mundo.



Helena Manrique Romero

Entidades sin ánimo de lucro

Magnífica noticia acerca de la intervención de la Dian para acabar con tanta entidad sin ánimo de lucro, que en realidad se convierten en sinónimo de lucro, engañando al Gobierno y a incautos, y resultan enriqueciéndose a costillas de los demás. 52.000 aún me parecen muchas.



Édgar O. Fernández Riveros

Seguridad y movilidad

Sí, el tema de la seguridad en Bogotá es urgente. Uno siente miedo en muchos lugares, se cuida de no hablar por celular en la calle, de sacar cualquier peso en un cajero. Siente uno que lo miran o lo siguen. Ya no importa la suma. Ha bajado el homicidio, pero el robo, el asalto, el ‘cosquilleo’ y el robo de bicicletas continúan y crecen. Por favor, más policía, muchos de ellos de civil. Y que mejore la movilidad, que es aprovechada por los ladrones. Aquí cada aguacero es un suplicio en el tránsito, se inundan las calles. En estos dos aspectos estamos muy mal.



Ángel María Aguilar



